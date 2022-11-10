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參選人質疑包庇2議員蓋違建 中市府：依法處理

中央社／ 台中10日電

台灣基進黨台中市議員參選人林宜蓁、陳若庭接獲陳情，質疑市府包庇2名現任市議員在太平、大雅蓋違建，台中市政府回覆，太平違建已列違建排拆，大雅違建依法拆除、申請使照。

台灣基進黨台中市議員太平區參選人林宜蓁、豐原后里區參選人陳若庭今天到台中市政府陽明大樓前廣場召開記者會，林宜蓁表示，接獲民眾檢舉，現任李姓議員在太平區的農地，興建2層樓建築、停車棚，作為招待所，這是在台中市長盧秀燕任內蓋好使用，質疑市府包庇、縱容。

陳若庭指出，現任吳姓議員在大雅區中清東路興建違建大樓出租，今年3月遭檢舉，市府開罰新台幣21萬，要求6個月內拆除違建，否則將強制拆除，但這棟建築在屋頂另建廣告看板的鐵架，民眾質疑違建未改善還擴建。

台中市都發局發布訊息表示，太平區農地違建，市府在10月接獲檢舉，已列違件排拆。大雅區中清東路違建案，地主依法拆除使用執照許可的部分，新增的廣告看板鐵架等，申請使照中，並未違法擴建。

違建 台中市長 議員

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