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薰衣草森林歡度21週年 邁向數位轉型打造零碳旅行

中央社／ 台中10日電

從台中市新社山區起家的薰衣草森林成立21週年，如今已有8個品牌，還進駐日本北海道開民宿，創辦人林庭妃今天表示，將致力數位轉型、永續轉型，並打造零碳旅行。

2001年，在台北外商銀行工作的詹慧君與在高雄教鋼琴的林庭妃，原本不相識的2人，各自為了開一家咖啡店與種薰衣草的夢想，在新社山區開創了薰衣草森林，今年已成立21週年，林庭妃與薰衣草森林董事長王村煌在記者會中許下生日願望，將持續數位轉型，並提出旅遊新主張，打造零碳旅行。

經歷2年多COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，林庭妃指出，如今撐過疫情煎熬，營業已回復疫情前，回首這21年來，許多人一起見證薰衣草森林的成長，從新社山區的1家咖啡館，如今已有8個品牌，也從最初的2個女人，到現在擁有300名員工。

因應疫情，薰衣草森林從線下走到線上，林庭妃說，今年起啟動數位轉型，推出會員計畫，森旅人上線不到半年即達成6萬會員募集目標，為了感謝會員的支持，近期將抽出20名贈送生日限定版NFT（非同質化代幣）及香草舒緩禮盒，更將於會員滿10萬人時，抽出1名幸運旅人贈送「緩慢北海道villa獨棟住宿」1晚。

王村煌表示，未來還要成立旅行社，用故事寫故事的方式，以服務、體驗、設計等元素，跨向數位化，並提出旅遊新主張，讓旅遊更環保，也更接近農業。

薰衣草森林10年前到北海道設立「緩慢北海道白樺庵villa」，林庭妃說，為了尋找薰衣草的故鄉，當她來到北海道美瑛時，被這裡緩慢的氛圍吸引，剛好一家民宿老闆要退休回東京，於是接手經營，去過美瑛旅遊的人會得「美瑛病」，因為會懷念。

「待客如友，貼心不貼身」，林庭妃說，這是薰衣草森林的經營理念，未來要加深營造幸福感企業，讓旅行變成永續，打造零碳旅行，2年後企業將有新面貌與大家見面。

北海道 疫情 咖啡館

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