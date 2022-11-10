能高安東軍縱走路標優化 還有編號助迷途求救

能高安東軍縱走是熱門路線，為提升登山安全，南投林管處與山岳協會合作優化路標，反光材質提高夜間、濃霧辨識度，且有編號有利搜救，近日完成設置，優化路線總長度34.3公里。

能高安東軍縱走具挑戰性，為提供登山者正確指標系統、減少迷途，林務局南投林區管理處2016年設置牌誌指標，啟用後受登山者好評，但能高安東軍縱走步道全長約50公里，地處中央山脈，陡坡路段多、氣候變化大，常起大霧、降雨、下雪，指示牌仍稍顯不足。

南投林管處今天發布新聞稿表示，今年與中華民國山岳協會合作優化能高安東軍自「光被八表」後的縱走路線標示系統，經多方協助，11月8日完成34.3公里長的路線設置，為登山者建構安全的路，感謝幕後人士付出，也呼籲民眾秉持「無痕山林」守則，保護美麗環境。

南投林管處指出，這次簡易標示系統使用反光材質，提高夜間或濃霧辨識，每100公尺1面，且若有易迷路叉路，也有反光標示牌讓登山者跟著編號順序行走，即可降低迷路風險，若發生山域事件求救，有利救難人員清楚得知當事人所在地點。

南投林管處表示，能高安東軍山路況原始，請注意自身安全，且深山地區行動通信訊號不佳，建議攜帶通訊良好、具自動位置回報或求救通報功能的衛星通訊設備，如無線電示標PLB、衛星電話、inReach等，也請做好路線功課、評估自己體力及當天身體、天氣狀況，並帶足糧食與飲水、頭燈、雨具，結伴上山。

另外，南投林管處也與台灣大哥大合作，在西巒大山登山口、郡大山登山路徑設置手機可通訊點標示牌共計7面，緊急求救可撥112，不限電信業者，有訊號皆可通；標示牌為手機可通訊參考點，但山區通訊易受地形、氣候、電力供應等因素影響品質。