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台中慈濟宮捐贈30組爆閃燈 感謝豐原警執勤辛勞

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中豐原慈濟宮今捐贈30組磁吸式爆閃燈與9組LED停車受檢牌給豐原警分局，捐贈儀式由豐原分局長劉安杰代表受贈，並回贈感謝狀。圖／台中市警察局豐原分局提供
台中豐原慈濟宮今捐贈30組磁吸式爆閃燈與9組LED停車受檢牌給豐原警分局，捐贈儀式由豐原分局長劉安杰代表受贈，並回贈感謝狀。圖／台中市警察局豐原分局提供

台中豐原慈濟宮是山城信仰中心，今廟方捐贈30組磁吸式爆閃燈與9組LED停車受檢牌給豐原警分局，感念警方在今年4月協助豐原慈濟宮首次下鄉勤務，機動排除各種突發狀況、交通疏導，捐贈儀式由豐原分局長劉安杰代表受贈，並回贈感謝狀。

豐原慈濟宮指出，警方夜間執行路檢勤務，除擺設LED停車受檢牌外，也能在巡邏車頂上增置爆閃燈，提醒用路人行經路檢點時減速受檢、提升員警執勤安全。

今早10點，慈濟宮主委陳誌鋒及全體委員捐贈磁吸式爆閃燈30組及LED停車受檢牌9組給豐原警分局，由分局長劉安杰代表接受，並回贈感謝狀，表達敬意與謝意。

陳誌鋒表示，今年4月22、23、24日慈濟宮首次下鄉遶境，豐原警分局同仁在烈日豔陽下全程執行護轎勤務，機動排除各種突發狀況及交通疏導，確保治安及交通的安全與順暢，讓活動圓滿完成，慈濟宮與信眾相當感謝。

豐原警分局表示，磁吸式爆閃燈及LED停車受檢牌發出的燈光非常醒目，警示效果十足，確實能提醒用路人行經路檢點減速的作用，特別感謝慈濟宮的捐贈，祈望在天上聖母的護佑下，轄區治、交安均平安。

台中豐原慈濟宮今捐贈30組磁吸式爆閃燈與9組LED停車受檢牌給豐原警分局，捐贈儀式由豐原分局長劉安杰代表受贈，並回贈感謝狀。圖／台中市警察局豐原分局提供
台中豐原慈濟宮今捐贈30組磁吸式爆閃燈與9組LED停車受檢牌給豐原警分局，捐贈儀式由豐原分局長劉安杰代表受贈，並回贈感謝狀。圖／台中市警察局豐原分局提供

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