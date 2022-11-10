彰化第一家百貨中友彰化店今動土 王惠美讚：這田僑仔多、消費力強

千呼萬喚， 預定投資43億元，彰化第一家百貨公司中友百貨彰化店今天動土，將興建地下4樓、地上14樓商業大樓，預定2025年完工，將以購物、娛樂、美食、體驗為四大經營主軸，目前規劃招募230至250家專櫃，並引進大型影城，為彰化地區最大並有唯一巨幕廳，還規畫機車停車位1500席、汽車停車位1000席，提供便利購物環境。

位在彰化市旭光西路第二停車場用地，由縣府與市公所合作以BOT（興建、營運、移轉）開發，由益彰股份有限公司投資經營中友百貨彰化店，今天的動工儀式，由縣長王惠美、彰化市長林世賢等人，共同主持動工儀式，並象徵性敲擊既有停車場舊建物，隨後展開拆除整地，搭建施工圍牆，彰化人期待的第一家百貨公司真的動起來了。

中友百貨彰化店占地2150坪，將興建地下2層、地上14層商大樓，總營業面積含停車場有3萬坪，未來將進駐國際名品、大型主題餐廳、電影院、親子遊樂、藝文展覽及無台表演等設施，由於緊鄰成功公園，將打造園道廣場，定期舉辦假日主題市集、主題表演、野餐派對等，成為市民休閒廣場。

此外，彰化店還將設置頂樓空中花園，除了讓一般顧客現場感受外，並規畫VIP Room、現場演奏，滿足消費者享用美食、休憩等需求，還可以眺望彰化景觀。並規劃機車停車位1500席、汽車停車位1000席，擁有獨立出入口，並導入智慧停車系統，每層停車場皆能直通百貨賣場、影城，兼顧安全與便利性，除供購物外，還可改善周遭停車問題。

中友百貨為了解彰化地區消費概況，特別進行彰化地區消費行為研究調查，共回收6733份有效問卷，未來最有意願消費的品項則是餐飲、國際精品（名品）、化妝保養品、服飾配件、電影院等。

彰化縣長王惠美表示，彰化人「田僑」仔多，消費能力強，中友百貨前來彰化投資，「慧眼識英雄」，是正確的選擇；彰化市長林世賢也說，彰化市第二停車場BOT案是縣市合作的典範，彰化第一家百貨中友百貨彰化店的動工，證明絕對不是「 狼來了」。