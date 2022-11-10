影／檢舉台中藍營2議員鐵皮違建 都發局：排拆、補照中

台灣基進黨市議員候選人林宜蓁、陳若庭開記者會檢舉，現任市議員吳顯森位於大雅區中清東路鐵皮屋頂架設鐵架，與市議員李麗華太平區一處農牧用地鐵皮屋疑為招待所，與地目不符，質疑市府見顏色「包庇」。

都發局表示，中清東路該建物違章部分已拆除，建物與頂樓鐵架補照中；另，太平區305-1農地為違章建築，列入排拆。

今早，市議員候選人林宜蓁、陳若庭在豐原區陽明大樓廣場召開記者會，林宜蓁表示，上月有民眾檢舉，指太平區內湖段305-1土地，使用分區是「一般農業區」、面積是1110.26平方公尺，按法規是只能做農地使用、不能有建築物。

林宜蓁指出，這裡有將近2層樓的建築物，地方人士透露，該處是現任市議員李麗華的招待所，鐵皮屋明顯違規，但盧市府見政黨顏色一致就不作為，因此委託她來舉報。

今年3月，市議員吳顯森位於大雅區中清東路一處5樓加蓋鐵皮屋，遭檢舉違法「增胖長高」出租套房，都發局就違規部分開罰21萬元，限期半年改善。

本月，基進黨市議員候選人陳若庭接獲民眾檢舉，指該鐵皮建物屋頂架設鐵架，質疑違規。

陳若庭表示，吳姓議員有無完成拆遷、是否申請到使用執照？從顏家到李麗華議員、吳顯森議員，請都發局不要因為議員政黨顏色與盧市長一致就不處理，希望公平、公正對民眾負責。隨後，兩人將檢舉資料遞交給農業局、都發局。

都發局表示，中清東路鐵皮屋今年3月遭檢舉，都發局限期半年改善，目前鐵皮違章部分已拆除，至於頂樓架設鐵架，目前補照申請中。