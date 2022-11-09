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田中馬拉松選手之夜 打造台灣心田中音樂節台味十足

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣田中馬拉松將於11月13日登場，周末晚間的選手之夜「台灣心田中音樂節」將安排董事長樂團、神棍樂團、怕胖團接力演唱。圖／田中馬主辦單位提供
彰化縣田中馬拉松將於11月13日登場，周末晚間的選手之夜「台灣心田中音樂節」將安排董事長樂團、神棍樂團、怕胖團接力演唱。圖／田中馬主辦單位提供

全國十大馬拉松賽事之一的彰化縣田中馬拉松將於11月13日登場，周末晚間的選手之夜由田中馬和風潮音樂打造的「台灣心田中音樂節」今年安排董事長樂團、神棍樂團、怕胖團接力演唱，將展現最台味的運動音樂節熱力，讓大家嗨翻天。

田中馬拉松總幹事鄭宗政說，田中馬今年共有3萬人報名，最後抽籤出1萬6千多名選手參賽，算是疫情後的人氣回歸，而且今年田中馬更是國內第一個通過綠標章的路跑賽事，希望結合永續環境理念，以節能減碳精神辦馬拉松，不論在選手衣採購、發動在地志工參與等作業都要做到綠標章規格。

鄭宗政說，田中馬近年也結合音樂活動辦選手之夜，今年更由風潮音樂規劃「台灣心田中音樂節」，讓選手之夜更十足台味，演出的神棍樂團嗩吶手張鑒也是田中子弟，神棍樂團更曾為田中馬創作大會主題曲「終點42195」。

「台灣心田中音樂節」12日晚間6點半到9點在田中景崧文化園區登場，由熱愛跑步、搖滾主播、 The Tic Tac 樂團主唱的 莊雨潔 擔任主持人，演出樂團還包括曾拿下葛萊美獎的台客搖滾董事長樂團，曾奪得貢寮海洋音樂祭海洋之星獎的流行龐克創作樂團怕胖團。

不只選手之夜樂團接力演唱，鄭宗政說，董事長樂團的吉董、咪董和神棍樂團張鑒等樂手周日也都要下場和大家一起跑馬拉松，而沿途還有大家都很期待的豐盛各式美食包括王品牛排、和牛、知名麻辣鍋青花驕的啤酒，今年更有「音樂補給站」在賽道旁由林貓王、空空把西非擊鼓樂團演奏為選手加油。

彰化縣田中馬拉松將於11月13日登場，周末晚間的選手之夜「台灣心田中音樂節」將安排董事長樂團、神棍樂團、怕胖團接力演唱。圖／田中馬主辦單位提供
彰化縣田中馬拉松將於11月13日登場，周末晚間的選手之夜「台灣心田中音樂節」將安排董事長樂團、神棍樂團、怕胖團接力演唱。圖／田中馬主辦單位提供
彰化縣田中馬拉松將於11月13日登場，周末晚間的選手之夜「台灣心田中音樂節」將安排董事長樂團、神棍樂團、怕胖團接力演唱。圖／田中馬主辦單位提供
彰化縣田中馬拉松將於11月13日登場，周末晚間的選手之夜「台灣心田中音樂節」將安排董事長樂團、神棍樂團、怕胖團接力演唱。圖／田中馬主辦單位提供

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