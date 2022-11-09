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依規放箱籠或推車 就能帶寵物搭中捷

中央社／ 台中9日電

台中捷運公司常接到旅客詢問是否能帶寵物搭乘捷運，中捷公司今天表示，只要將寵物放在寵物箱、袋或籠內，或符合規定的寵物推車，就能一同搭捷運出遊，但應注意相關規定避免受罰。

中捷公司今天發布新聞稿表示，台中捷運綠線沿線公園及旅遊景點眾多，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施逐步鬆綁，民眾出遊機會增多，近期常有民眾詢問能否帶寵物搭捷運。

中捷公司表示，鼓勵民眾多利用捷運帶毛小孩一起外出，可將寵物放在寵物箱、袋或籠內，若使用寵物推車原則上比照隨身攜帶物品規定，長度不得超過165公分，長、寬、高總和不得超過220公分，目前市售中、小型寵物推車尺寸多可符合規範，除非寵物推車尺寸明顯巨大，否則採目視從寬認定搭乘。

另外，中捷公司建議，因捷運車廂頭尾空間較為充裕，建議使用推車的民眾可於1、10號車門搭乘，寵物推車進站時，請利用電梯移動，勿使用電扶梯，避免推車傾倒、滑落，保護寵物、飼主與其他乘客的安全。

中捷公司說明，依照旅客須知規定，旅客應將寵物箱、袋或籠包裝完固，無糞便、液體漏出之虞，且寵物的頭、尾及四肢均不得露出，寵物推車比照相關規定，違反者得依「大眾捷運法」最高處新台幣7500元罰鍰。

台中捷運 寵物

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