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梨山耶穌堂大鐘掛上尖塔 睽違20年再現鐘聲

中央社／ 台中9日電

國內最高海拔教堂梨山耶穌堂，主題建築經修繕及再規劃設計，4日大銅鐘重新掛上尖塔，並試敲成功，12月1日在山谷燈光節開幕式上再次敲鐘，睽違20年，鐘聲再度響徹梨山山谷。

交通部觀光局參山國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，國內最高海拔教堂、列為歷史建築的「梨山耶穌堂」主體建築修繕及再利用規劃設計工程，11月4日在大銅鐘重新掛上尖塔，試敲成功後，正式竣工。

12月1日，山谷燈光節跨年系列活動，將敲響耶穌堂鐘聲，睽違20年後，再度響徹梨山地區，宣布耶穌堂正式開放參觀，迎接疫後觀光人潮。

參山處長曹忠猷表示，耶穌堂已有53年歷史，整修復建工程耗資新台幣4270萬元，最棘手的吊鐘工程，將擺放在尖塔閣樓地板上銅製約半噸重的大鐘吊起、拉回距離地面13.1公尺的屋頂位置，過程不影響地板、柱梁等原貌。

工程人員找來耐重2公噸的手拉吊車，耗約1個工作天，終於將銅鐘拉到屋頂位置，試敲隨即響起清脆鐘聲，眾人感到十分開心。

梨山耶穌堂是國內最高海拔的教堂，由故總統蔣中正與夫人宋美齡主導興建，1969年12月25日竣工，建築風格採用「隱約形式」的歌德式教會建築，並適時與在地材料結合，門口左右兩側分別種植6株山茶花，代表耶穌12位門徒。

建築也融入泰雅風格裝飾，柱子上有圖騰花紋，為梨山耶穌堂帶來獨特的風格。大吊鐘鐘口直徑有103公分、高度約110公分的銅鐘，銅鐘重量為0.5公噸。2014年登錄為台中市歷史建築。

歷史建築 耶穌 梨山

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