南崗工業區惡臭有解 南投布80個偵測點讓空汙見光死

南投市南崗工業區工廠排放廢氣及垃圾場散發惡臭，南投縣環保局向環保署爭取600萬元經費，在南崗工業區設置80個空氣品質微型感測器今天下午啟用，透過遠端監控，只要空汙排放量超標，微型感測器就會警示。立委許淑華表示，民眾可以透過手機掃碼即時了解空氣品質，縣府也能搜集這些大數據，改善生活環境。

南投縣環保局今天下午在南崗工業區半山夢工廠舉辦空氣品質感測器啟用儀式，布建成果發表記者會，由副縣長陳正昇主持，立委許淑華、縣議員張嘉哲、洪浩原、史雪燕、賴燕雪、樹德工業董事長吳宜叡一同啟用儀式。

陳正昇說，鳥嘴潭工程100個空氣品質監測點後，南崗工業區80個空氣品質監測點也布建完成，南投空氣品質監測進入科技執法新紀元，空品汙染源將無所遁形，未來將持續擴充監測點，優化空品維護清淨好家園。

陳正昇說，南崗工業區於民國70年開發完成，因法規及監測條件未臻完善，廠商違法排放事件時有所聞，影響民眾健康，縣長林明溱即指示環保局科技執法，規劃建構階層式空氣品質監測體系，並運用環境物聯網科技，強化掌握工業區空氣品質，在立委許淑華協助爭取下，環保署補助600萬元經費。

許淑華說，南崗工業區是南投縣最大工業區，環保局在南崗工業區、周遭社區及交通主要幹道佈建80個偵測點，讓工業區的空品狀況一目了然。民眾可透過環保署空氣網(https://wot.epa.gov.tw/)查詢所在地區空品感測器數據。