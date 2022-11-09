台中新打卡景點！ 這座活動中心馬卡龍外牆超夢幻吸睛

台中市政府斥資3620萬元，活化南區公所舊廳舍，重新打造長春、城隍里聯合活動中心，台中市長盧秀燕今出席落成啟用典禮表示，太平超夯的馬卡龍公園啟用後，吸引許多民眾遊玩，南區也有全國最可愛的活動中心嶄新落成，以繽紛的馬卡龍色系點綴建築外觀，打造明亮、快樂、粉嫩的場域，未開幕前已吸引許多市民拍照打卡。

盧秀燕表示，長春、城隍里聯合活動中心原為南區公所舊廳舍，屋齡逾45年，歷經921震災，經評定耐震能力不足；公所遷移後，建物閒置不用，市府規劃活化，考量附近的長春里及城隍里沒有活動中心，因此市府斥資將建物全部整修，從既有結構耐震補強，到增設消防、污水處理、無障礙電梯、無障礙停車格等設施。

盧秀燕說，其中2、3樓分別提供城隍里及長春里使用，1樓設置公托中心，未來可提供市民集會、休閒等用途，同時滿足社區關懷據點駐點、長青教室、媽媽教室等多元使用需求，感謝地方民代爭取與議會對預算的支持，共同完成地方心願。

盧秀燕提到，她上任前，台中市29個行政區只有5間公托，3年多來，她力推「公托倍增」計畫，截至目前全市公托數已增加到28間，到今年底將可完成35間，其餘的公托地點也正按照流程進行中，將朝第一階段「公托十倍增」50間的目標邁進。