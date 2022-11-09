讓長輩享用熱騰騰年菜 老五老近900位志工7縣市外送

明年1月20日就是農曆春節小年夜，為讓長輩享有熱騰騰佳餚，老五老基金會今舉辦「擁抱獨老‧愛不打烊」活動，將於小年夜當天號召近900位志工，全台7縣市遞送上千份現作熱騰騰年菜。住在石岡區74歲古伯伯笑說，「新的一年又要到了，又有好吃的年菜跟一群志工要來看我了！」

老五老基金會「擁抱獨老‧愛不打烊」募款專案，今葡萄王生技股份有限公司率先響應捐贈1輛汽車與7輛機車，讓志工送餐、助老服務更順利。

今天記者會現場邀請老五老中心服務的獨居長輩，居住在石岡區74歲的古伯伯分享，他後天性視神經萎縮導致雙眼失明，且先天性雙耳重聽，目前需配戴助聽器。

古伯伯雖看不見，卻自學編織成專業，擅長編織竹籃、編藤包，還接受訂單販賣，補貼經濟，甚至到不少單位擔任教學講師。

2004年開始，老五老送餐給古伯伯長達18年，已將老五老當成家人，古伯伯說，他的人生看很開，生活需要幫忙也是事實，很開心每年小年夜有人相伴。

居東勢區97歲的綉三阿嬤，因行動不便只能待在家中，台中市東勢區慶東社區發展協會志工隊長劉月美經常訪視阿嬤，趁疫情解封想帶阿嬤外出走走、與他人互動。久未出門的綉三阿嬤露出笑容，製作筆筒時充滿好奇，親手完成後直說要帶回家擺放。

劉月美表示，許多長輩覺得人老了，擔心麻煩別人，默默待在家中不吭聲，這時社區據點的關懷協助相當重要，結合老五老等社福單位一同讓弱勢、獨居長輩走出戶外與他人互動，感受到關懷正能量，不孤單。

老五老基金會董事長陳麗欣指出，明年度老五老也將募集更多輛多功能行動物資車，可載物資至偏遠山區，也可載長輩參與活動，長輩不再是被動接受物資，而是可以享受「購物」、「親自挑選」的樂趣，也滿足生活所需。