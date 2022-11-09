推動南投觀光首都 林明溱盼新縣長接棒開創產業新都
南投縣長林明溱今天參加南投縣總工會政策研討，林明溱說說，他8年來努力建設南投成為觀光首都，卸任前夕已完成階段任務，期許新任縣長接棒，讓創造更多就業機會，年輕人能安心打拚，讓南投成為產業新都。
林明溱說，他就任縣長，南投縣負債167億，他在8年時間減債75億元，減債排名全國第二名，僅次於台北市；南投縣債務減少，為民服務做得更多，建設更是持續推動，一點都不打折。
觀光是無煙囪工業，也是南投重要產業，他陸續興建清境高空觀景步道、信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋，整修竹山瑞龍瀑布，舉辦南投燈會等等，帶來一波波觀光客，南投的觀光真的很熱，各界也給予很高評價，包括網路介紹南投旅遊景點等等，也都有很高點閱率。
為了提供產業發展和創造就業機會，林明溱開發南投旺來等產業園區，還有埔里福興農場溫泉造鎮，已經看到產業新都的願景。他說，縣府開發埔里福興溫泉農場，目的是為了安置廬山溫泉業者，曾有議員不看好，還質疑開發過程，最後不但挖到溫泉，水質達到標準，土地出售還替公庫賺了10億元。他並看好草屯手工業園區，土地收益估算至少40億元。
南投旺來園區土地售完，民間投資廠商正在進行廠房施工，未來準備進駐；埔里微型產業園區已完成開發，都是為南投產業發展舖路。他說，因為當年老縣長林洋港規畫，南投才有南崗工業區，為鄉親帶來很多工作機會，他開發五大產業園區，也希望為南投產業帶來發展契機，讓南投縣民能安居樂業。
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