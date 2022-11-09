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彰化慶安水道水岸公園開工 Pump Track極限運動場來了
彰化西北角生態資源豐富，但缺乏遊憩功能空間，彰化縣府規劃「彰化縣西濱慶安水道水岸遊憩公園工程」今天開工，打造西濱沿海水岸遊憩公園，將有親子海洋遊樂場、兒童自行車練習場、越野單車PUMP TRACK場地、寵物公園，工期300個日曆天，預計最快明年暑假可以完工。
彰化約有長達61公里的海岸線，生態豐富，其中伸港自然生態教育中心位於慶安水道旁，獨特的建築外貌有白色海豚屋的美稱，今年7月重新開放，舉辦海洋生態特展，並舉辦獨木舟、SUP立式划槳及水上摩托車等水上活動，共吸引將近7萬名遊客，飽受好評。
彰化縣長王惠美說，縣府積極開發伸港沿海觀光處女地，經濟部工業局將土地交由彰化縣政府，縣府投入4655萬規劃慶安水道水岸遊憩公園，結合鄉公所、村里長及代表意見修正計畫後進行工程發包，未來慶安水道水岸遊憩公園工程以海洋為設計元素，包含活動廣場、親子海洋遊樂場、兒童自行車練習場、越野單車PUMP TRACK場地、寵物公園及停車場等，能串聯濱海遊憩水岸藍帶。
王惠美也指出，縣府也向中央爭取經費建設西濱沿海觀光景點計畫，包括向交通部爭取2300多萬，將慶安水道旁的自行車道進行整體性銜接，可與年底完工的烏溪自行車廊道串聯，一直延伸至線西，加上總經費7853萬的塭仔港景觀跨橋計畫，也正規劃設計，未來從伸港西濱沿海一直延伸到芳苑海空步道。
彰濱服務區說，彰濱工業區廠商進駐從原本6百餘間大幅成長到1千餘間，未來此處會成為附近居民及工業區員工休憩的好去處。
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