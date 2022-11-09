921地震後荒廢 梨山耶穌堂23年後鐘聲再響起

「噹〜噹」相隔23年，國內最高、海拔2011公尺的梨山耶穌堂的大銅鐘鐘聲，今天再度響起！負責修繕的交通部觀光局參山國家風景區管理處也因此宣布，配合今年的山谷燈光節開幕，耶穌堂將在12月初舉辦復建竣工啟用儀式，開放遊客參觀；將來鐘聲會每日定時敲響，成為梨山的新地標與打卡亮點，迎接疫後觀光人潮。

處長曹忠猷說，梨山耶穌堂由先總統蔣中正與夫人宋美齡主導興建，1969年12月25日竣工，採「隱約形式」的歌德式教會建築，並適時與在地材料結合，門口左右兩側分別種植6株山茶花，總計12株代表耶穌12位門徒。建築也融入泰雅風格裝飾，柱子上有圖騰花紋，為梨山耶穌堂帶來獨特的風格。大吊鐘鐘口直徑有103公分、高度約110CM的銅鐘，銅鐘重量為0.5公噸。2014年登錄為台中市歷史建築。

他說，耶穌堂1999年921地震後荒廢多年，原所有權人中華婦女祈禱會決議無償贈予台灣基督長老教會泰雅爾中會管理維護。由於建築物年久失修，屋頂破損漏水嚴重，2019年由台中市文化資產處補助教會辦理屋頂簡易修繕計畫，後續由參山國家風景區管理處協助該會啟動修復工程。

參山處分二期動用4270萬元經費進行復建工程，其中最棘手的吊鐘工程是如何將擺放在尖塔閣樓地板上銅製約半噸重的大鐘吊起，再拉回距離地面13.1公尺的屋頂位置，過程得不影響地板、柱樑等原貌，煞費工程人員心思。