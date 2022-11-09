商圈夜市名店陸續倒？ 中市府：購物節消費成長3.5倍

民進黨台中市議員候選人針對一中商圈、逢甲商圈及忠孝夜市店家陸續停業，呼籲市府，商圈、夜市振興不能只靠1年才1次的購物節，須優化商圈品質，輔導業者發展商圈特色，配合更多企劃與活動，才能找回去失的人潮。

經發局指出，每年優化購物節活動項目，今年更力挺市場、夜市及商圈，從「收據專屬抽」可以看出，今年夜市商圈消費登錄到11月1日已成長3.5倍，民眾增加到小規模店家、攤商消費，有效促進在地民生經濟。

西屯區議員候選人陳淑華、北區陳俞融及東南區陳雅惠指出，台中市不少許多商圈店家受衝擊陸續停業，一中街經營超過30年的「嘟嘟連鎖茶飲DoDo」宣布停業，多家名店陸續關門。逢甲商圈近期也出現衰退頂讓潮，南區忠孝夜市業者也感受寒冬，不見往年人聲鼎沸。

陳俞融說，有網友日前在臉書社團「老台中懷舊記憶」PO文「一中街的嘟嘟飲料店也收起來了」，疫情影響，加上市府沒有長期目標與規畫，一中街面臨衰退，年輕學子的感受最直接「現在逛一中街真的不太擠了」。

陳俞融說，資料顯示，一中商圈假日平均有6萬人次，如今減少50%，只剩3萬人次，她說市府不能迷信只靠購物節抽獎活動就奢望振興商圈，如當選一定會爭取舉辦多元行銷活動，透過商圈輔導計畫，活絡商圈經營，找回昔日的活力和人潮。

陳淑華說，盧市府大肆宣傳購物節，整個活動只好到百貨公司、大賣場，基層商圈、市場、夜市沒幫助，購物節完全做不到重點，對庶民經濟無感，購物節用公帑大灑幣。她接到商圈攤商、住戶投訴，商圈趴地乞討者變多了，市府不能再坐視。