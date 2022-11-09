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影／盧秀燕請假參選最後一所開工國小校舍 沙鹿鹿陽國小今動土

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天到沙鹿區，主持鹿陽國小第一期校舍新建工程動土典禮。圖／台中市府提供
台中市長盧秀燕今天到沙鹿區，主持鹿陽國小第一期校舍新建工程動土典禮。圖／台中市府提供

台中市沙鹿區鹿陽國小第一期校舍新建工程今天舉行動土典禮，市長盧秀燕說，這是她明天請假參選前，最後一所開工的小學，鹿陽國小建設經費2.16億元，市府會緊盯進度，讓鹿陽國小工程順利如期如質完工，預計114年招生，為台中教育注入新力。

盧秀燕表示，沙鹿區近年來因位居重要交通樞紐，開通在即的特五號道路讓台中港兩個工業區、台中精密科學園區、台中科技園區及台中工業區鏈結成為共同生活圈，加上醫院興建4000坪新院區，帶來數千個就業機會，周邊新建案激增、生活機能不斷提升；居住人口增長，造成原學區內北勢國小近年來年年增班，校舍嚴重不足，從50班增到70班，教學空間不足必須進行總量管制，學區內學童跨區就讀、無法就近上學。

盧秀燕說，教育是最重要的基礎建設，孩子是我們的未來，提供好的學習環境，才能為地方帶來長久的繁榮與發展，市府編列總經費2億1600萬元籌畫新學校，在地民代的支持下順利開工，為解決沙鹿區孩子就學需求，新設鹿陽國小。

中市教育局長楊振昇表示，鹿陽國小東倚大肚山脊，西面台灣海峽，校園規劃設計以大肚山脊的意象為發想，融合社區環境的有機建築，在科技產業聚落中，打造一所與社區共融的桃花源小學，提供沙鹿學子一個有美感、溫馨又友善的學習環境，也成為社區共享綠意的文化藝廊。

楊振昇表示，市府重視教育不是口號，天下雜誌評比各縣市首長施政成績，台中市榮登「教育王」，盧市長執政4年挹注在教科文的經費是六都第一，打造五星級學習環境，除了鹿陽國小外，市府在新興人口增加區設立的新校還包括新建廍子、新高及樹德國小已興建完工招生，北屯區松強國小興建中，北屯區及南屯區則有4所新校規劃中。

今天的動土典禮，盧秀燕主持，中市副議長顏莉敏和議員陳廷秀、楊典忠和前立委顏寬恒與多位里長到場。

台中市長盧秀燕今天到沙鹿區，主持鹿陽國小第一期校舍新建工程動土典禮。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天到沙鹿區，主持鹿陽國小第一期校舍新建工程動土典禮。記者游振昇／攝影

盧秀燕 小學 台中市 2022大選 台中市長

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