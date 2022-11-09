鹿港打鐵厝產業園區將徵選廠商 自救會提告攔阻開發

彰化縣府在鹿港打鐵厝北側地區規劃產業園區，但鄰近的「富麗大鎮」居民反對住家附近蓋工業區，爭議多時，目前相關審查程序已完成，進入徵選開發商階段，自救會成員今年9月提起訴願但被駁回，日前向台中高等行政法院提起行政訴訟，對此縣府指出，訴願結果證明打鐵厝產業園區開發計畫是依法核定，也經內政部認定並無違誤。

打鐵厝產業園區自救會成員今與縣議員吳維韋、葉國雄等人到縣府廣場抗議，反打鐵厝產業園區自救會長林志賢表示，彰化縣政府不顧在地居民強力反對，將在緊臨打鐵厝淨水場及600戶、約3000人的富麗大鎮社區旁，開發9.9公頃鹿港打鐵厝產業園區，明明只能容納約6、7家廠商，對產業發展與用地提供很有限，卻為此讓居民承受環境汙染的風險，已委由律師狀告法院，希望撤銷打鐵厝產業園區開發許可。

富麗大鎮社區代表吳金好表示，打鐵厝產業園區規劃引進汽車、機車、自行車、機械設備以及醫療器材及用品製造業，在公聽會上雖強調這些工廠都是低污然的事業體，但是過去諸如此類的工廠違反各種汙染管制不勝枚舉，打鐵厝產業園區鄰近的的福興跟秀水也是彰化發展特定酪農經營區跟農產品的鄉鎮，「枉費王縣長還是鹿港女兒。」

環境權保障基金會專職律師黃馨雯表示，打鐵厝產業園區就是一個選址錯誤，侵害農地的開發案。打鐵厝產業園區預定地，目前在彰化縣國土計畫是劃為「農業發展地區」，根據全國國土計畫及彰化縣國土計畫的土地使用管制規則，農業發展區，除了符合特定的事由以外，否則只能作為農業使用，打鐵厝產業園區不符合任何一項事由，卻想要強行開發，已屬違法。