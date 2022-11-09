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寵物也能搭中捷！違反規定最高可罰7500元
搭台中捷運不能飲食，但可帶寵物嗎？中捷公司表示，只要將寵物放在寵物箱、袋或籠內，符合規定的中、小型寵物推車，不要露出寵物的頭、尾及四肢，即可搭乘，站務人員會目視從寬認定，但如違反規定最高可處7500元罰鍰。
中捷公司指出，防疫漸鬆綁，民眾出遊機會增加，經常問到寵物能否搭捷運？中捷公司鼓勵民眾多利用捷運帶毛小孩一起外出，寵物箱、袋或籠子長度不得超過165公分，長、寬、高總和不得超過220公分，市售中、小型寵物推車尺寸多符合規定。中捷表示，除非寵物推車尺寸明顯巨大，否則採目視從寬認定搭乘。
因捷運車廂頭尾空間較為充裕，中捷建議使用寵物推車的民眾可從1、10號車門搭乘，推車進站時，利用電梯移動，勿使用電扶梯，避免傾倒、滑落，以保護寵物乘客的安全。
中捷公司說明，依照旅客須知規定，旅客應將寵物箱、袋或籠包裝完固，無糞便、液體漏出之虞，且寵物的頭、尾及四肢不得露出，違反者得依「大眾捷運法」最高處7500元罰鍰。
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