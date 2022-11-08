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台中PM2.5降至12.8微克 盧秀燕：持續改善空汙

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今主持台中市空氣品質改善委員會時表示，截至今年10月底，中市PM2.5濃度降低到12.8微克，不只符合我國及日本的空品標準，更進一步接近美國國家標準12微克。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今主持台中市空氣品質改善委員會時表示，截至今年10月底，中市PM2.5濃度降低到12.8微克，不只符合我國及日本的空品標準，更進一步接近美國國家標準12微克。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕今主持台中市空氣品質改善委員會時表示，截至今年10月底，中市PM2.5濃度降低到12.8微克，不只符合我國及日本的空品標準，更進一步接近美國國家標準12微克，空品不良天數更較107年大幅減少。數字固然會說話，但讓市民有感也很重要，盼各局處共同努力，持續為市民健康把關。

盧秀燕表示，空品改善委員會非常重要，改善空品不只是她的承諾，更關係到每位人民的健康。今日市政會議中，她也針對4年來空品改善程度進行說明報告，台中市從過去不符合國家空氣品質標準，到如今符合標準。今年下半年的空品也比上半年好，改善空品必須繼續努力，此為選前她最後一次主持空品委員會，4年下來台中空品已有改善及成果，感謝各局處同仁的努力，期盼繼續加油。

環保局長陳宏益說，台中市有效管制中火燃煤，利用科技智慧執法等藍天白雲行動計畫，確實有效改善空品，從環保署全國空氣污染物排放清冊(TEDS)最新公布的11版報告，也印證和PM2.5息息相關的固定污染源硫氧化物和氮氧化物排放量減量，台中市是全國減最多的城市。

陳宏益說，台中近年運用智慧科技治理空品頗具成效，同時也受國內外智慧科技環保永續等相關獎項的肯定，「建置雲端影像智慧辨識平台監控工廠污染排放」獲「2021智慧城市創新應用獎」；「機車污染AI辨識系統」以及「精進空品感測器物聯網發展計畫」獲「全球智慧城市展覽會－2022智慧50大奬」；「機車污染AI辨識系統」獲「2022亞太暨台灣永續行動獎」亞太銀級與台灣銅級；「精進空品感測器物聯網發展計畫」獲亞太與台灣永續行動雙料金級。

台中市長 PM2.5 物聯網

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