售價高兩成 北斗農民今簽約試種椰奶香味芒果

彰化縣北斗鎮農作物眾多，北斗鎮農會希望再推特色農產品，今與3名農民簽下保價收購試種台中1號芒果的契約，並在鎮農會北斗鎮農民活動中心舉辦栽培與管理說明會，期待3至4年後量產，為北斗再添農產生力軍。

北斗鎮農會「三巨頭」理事長廖泳達、常務監事黃萬乙和總幹事陳瑩昇共同主持簽約儀式，副縣長洪榮章、縣議長謝典林、鎮長候選人李玄在到場見證，試種農民簽下契作書，隨後台中區農業改良場副研究員陳盟松解說台中1號芒果的栽種技術。

簽約的50歲農民陳鶴壬說，9年前接手父親的農田試種蔬菜，露天種植多種蔬菜，起初一邊經商一邊務農，種得不是很理想，經過學習和改進漸入佳境，發現務農真的很有趣，接觸了就不想放手，今年減少栽種蔬菜種類以達專精化，並嘗試種台中1號芒果挑戰自己的能力。

北斗鎮農會契作條件，台中1號芒果保價收購的重量分成每顆400至500公克、500至600公克兩大級別，農民交果只要符合標準，農會即保價收購5年，收購價格依前一天平均拍賣價格每公斤加價兩元，如果平均拍賣價每公斤低於50元仍以50元收購，若不符合規格或損傷，北斗鎮農會協助媒合加工廠處理。