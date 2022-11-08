售價高兩成 北斗農民今簽約試種椰奶香味芒果
彰化縣北斗鎮農作物眾多，北斗鎮農會希望再推特色農產品，今與3名農民簽下保價收購試種台中1號芒果的契約，並在鎮農會北斗鎮農民活動中心舉辦栽培與管理說明會，期待3至4年後量產，為北斗再添農產生力軍。
北斗鎮農會「三巨頭」理事長廖泳達、常務監事黃萬乙和總幹事陳瑩昇共同主持簽約儀式，副縣長洪榮章、縣議長謝典林、鎮長候選人李玄在到場見證，試種農民簽下契作書，隨後台中區農業改良場副研究員陳盟松解說台中1號芒果的栽種技術。
簽約的50歲農民陳鶴壬說，9年前接手父親的農田試種蔬菜，露天種植多種蔬菜，起初一邊經商一邊務農，種得不是很理想，經過學習和改進漸入佳境，發現務農真的很有趣，接觸了就不想放手，今年減少栽種蔬菜種類以達專精化，並嘗試種台中1號芒果挑戰自己的能力。
北斗鎮農會契作條件，台中1號芒果保價收購的重量分成每顆400至500公克、500至600公克兩大級別，農民交果只要符合標準，農會即保價收購5年，收購價格依前一天平均拍賣價格每公斤加價兩元，如果平均拍賣價每公斤低於50元仍以50元收購，若不符合規格或損傷，北斗鎮農會協助媒合加工廠處理。
北斗鎮農會指出，芒果「台中一號」是台中區農業改良場歷時15年研發出的品種，果實平均重量600公克，去除種子、果皮，還有近9成果肉可供食用，甜度可達19度以上，香氣和口感都很像椰奶，纖維少，切丁後也少有出水與褐色等劣化現象，果實成熟度約8成即可採收、運輸，因成熟時間晚於愛文、金煌，售價將高出兩成，台中1號極具市場競爭力。
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