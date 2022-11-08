彰化違建處理經費又被大刪 議員爭論場面火爆

彰化縣議會今天進行112年度彰化縣總預算案各審查委員聯席審查報告，時力議員吳韋達針對建設處編列的違章建築處理預算，在大會上提出修正動議，想取消小組討論中刪除的7百萬預算，保留1千多萬預算，卻遭到國民黨議員曹嘉豪表達強力抗議，雙方為各自立場互不退讓，火藥味十足，場面一度失控，最終表決12比7維持審查小組原決議。

吳韋達指出，彰縣府歷年來編列違建拆除費用，到了議會審查都被刪除到只剩100萬，今年因為規劃災喬友大樓拆除將預算增加至2540萬元且未刪減，但縣府明年違章建築處理預算編列1162萬8000元，在小組審查討論後，又被刪減700萬元。

吳韋達表示，過去十幾年縣府和議會一直用同樣戲碼編刪違建處理預算，非常荒謬，影響縣民居住安全以及消防人員工作安全，他也說，建設處在小組討論時有承諾，增加違建預算不會強制拆除居住弱勢的住宅，不會影響居住基本權利，且會運用於影響公安的大型違建拆除，主張保留全部預算。

不過曹嘉豪不滿指出，時代力量針對消防公共安全上進行預算的攻防能理解，他也不願見任何一位消防伙伴的殞落，但當初預算小組通過也是多數決決定，現在要翻盤算什麼，實在是前所未有無法接受。

民進黨和美鎮長賴清美則指出，當議員第四屆，每年違建拆除經費都被刪到只剩100萬，這次編的1100多萬預算不算多，若能保留可以讓民眾住家安全較有保障，預算雖在小組決議但在大會有意見大家仍可討論。