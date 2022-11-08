YouBike系統不相容惹民怨 中市府：已階段性解決

台中市政府2020年啟動「iBike倍增計畫」，系統將全面升級「YouBike2.0」，市議員張耀中日前接獲民眾陳情，表示1.0及2.0系統無法兼容，容易導致「借車無處還」狀況，呼籲市府應立即與廠商協商解決，若無法解決，應全面廢除1.0改為2.0，方便民眾使用。中市府表示，目前既有iBike1.0站位皆已升級完成，並與YouBike2.0共站，已階段性解決系統不相容問題。

「iBike1.0」將系統電腦安裝在租借站上，設站須顧慮環境空間等條件，較難廣泛設站；「YouBike2.0」將租借電腦等系統改設計於單車上，站點設備單純，所需空間小，較易深入城市角落。

張耀中日前接獲民眾陳情，表示兩版本單車系統不兼容，常導致借了車卻無處還的窘境，前立委何敏豪也曾向他投訴，曾在捷運南屯站租借1.0系統的車，抵達市長候選人蔡其昌競總後，卻找不到1.0站還車，最後才在黎明新村站點還車，更花了100多元的計程車費才到達競總。

張耀中表示，台中目前1.0系統的站點共有306站，車輛數6115輛，2.0系統自2020年11月開始啟動，至今共設立1208站，有9768輛單車及300輛電輔車。

而南屯、西屯、東區1.0及2.0設站密度比例，普遍約1：2.5，而南屯捷運站作為地方交通樞紐，周邊3公里範圍內，比例卻也是1：2.1，2.0站點明顯較少，對人口密度高的南屯區來說，確實相當不便民。

張耀中呼籲台中市政府應正視此問題，立即連絡廠商尋求解決之道，若真的已經無法改善，則建議全面廢除iBike1.0，改為YouBike2.0，以提高市民租借車輛意願。

中市交通局強調，台中市目前既有iBike1.0站位皆已升級完成，並與YouBike2.0共站，已階段性解決系統不相容問題；另1.0涉及公有財產相關規定，交通局將逐步進行汰換升級，且經市府積極宣導，目前大多數民眾已使用習慣。