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台中市選舉人名冊 8日起公開閱覽3天

中央社／ 台中8日電

九合一選舉26日辦理投票台中市選舉委員會今天宣布，選舉人及投票權人名冊，8日起到10日在各區公所公開陳列閱覽，選舉人如發現錯誤或遺漏，可向區公所申請更正。

台中市第4屆市長、市議員、里長及和平區第3屆區長、區民代表選舉暨憲法修正案公民複決第一案投票，將於26日舉行，台中市選舉人及投票權人名冊已於6日編造完成，8日起至10日止，每天上午8時至中午12時，下午1時至5時在台中市各區公所公開陳列閱覽。

在名冊公開陳列閱覽期間，選委會表示，以查閱投票權人個人及戶內人員資料為限，歡迎選舉人及投票權人踴躍攜帶身分證前往戶籍地所屬區公所閱覽，以確保個人權益，如發現名冊有編造錯漏情事，向區公所申請更正，逾期依法不予受理。

選委會指出，選舉人及投票權人名冊公告更正後即為確定，投票日當天依規定無法申請更正或補列，請務必於公開陳列閱覽期間前往戶籍地區公所閱覽，以確保投票權益，公告閱覽期限結束後，將於22日公告選舉人（投票權人）人數。

如果民眾不便前往區公所閱覽，選委會提醒，內政部戶政司自8日上午8時30分起至10日下午5時30分止，也提供111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決投票資格線上查詢服務，歡迎民眾踴躍上網查詢。

台中市選舉 投票 選委會

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