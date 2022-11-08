主婦聯盟台中分會綠繪本故事列車 退休教師樂當志工

主婦聯盟環境保護基金會台中分會結合全家便利商店，啟動綠繪本故事列車活動，昨天和今天，綠繪本故事列車開進神岡國小，講師黃美滿以生動、活潑有趣方式，藉由繪本故事「如果有一天，我們都沒有東西吃」導讀，搭配活動與小遊戲，讓小學生們了解到珍惜食物，不浪費食物的重要。

神岡國小校長王丕助表示，學生們在環保故事的課程參與中，感受綠繪本的環境教育魔力，繪本故事引起很大的共鳴，當天的午餐中，學生們立刻實踐不浪費食物。

綠繪本講師黃美滿也是退休教師，她在主婦聯盟環境保護基金會台中分會擔任志工8年，說故事、設計教案都難不倒她，每次出任務都從彰化到台中，8年來講師費所得全數捐出做環保。

黃美滿希望透過生動的講述故事方式，營造活潑氛圍，使孩子們在輕鬆愉快自在的情境下建立環保觀念，過程中也結合小遊戲互動，期待透過環境教育繪本的引導，讓學生關注自身居住的環境問題，身體力行學習愛護環境，建立正確的環保觀念。