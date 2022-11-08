鹿港風箏節11月13日登場 表情包子、16米鯨魚升空

時序入冬，鹿港小鎮在九降風吹拂下涼爽宜人，鹿港鎮11月13日將再辦風箏節，這次主題風箏是包子風箏，設計一串5隻的大型表情包子風箏，討喜逗趣的造型深具Q萌魅力，象徵在地熱門小吃肉包，還有聖誕麋鹿風箏也首度曝光。

鹿港鎮長許志宏表示，東北季風影響鹿港在冬天人潮通常會減少，這幾年邀請「亞洲國際風箏聯合會」舉辦風箏節，今年邁入第四屆，每年可帶進近3萬人潮，帶動地方經濟與觀光發展。

他也說，鹿港的小吃、古蹟與人文都很豐富，其中的鹿港小吃有包子、蚵仔煎、芋丸、麵線糊、蝦猴酥等，今年風箏節的主題，就是以鹿港特色美食包子為原型，展開一場「箏好味派對」。

主辦單位指出，每年風箏節都有來自北中南的專業選手進行風箏展演，今年還有超大的冰淇淋和雪糕風箏，以及16米鯨魚風箏和15米海豚風箏的「鯨豚箏霸」，女巫們也化身風箏騎著掃把在空中施展魔法，擬人趣味的南瓜、茄子、飛天豬等開心農場系列風箏和虎虎生風的巨型老虎風箏也會相繼升空。

另外人氣爆棚的「風動裝置藝術」，除了去年超人氣蚵寶外，也增加了炫彩動感的環保風車樹。奇幻壯闊的風箏節景象，勢必將掀起一波拍照打卡熱潮。