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台北人喜歡霧峰清酒 農會酒莊小巨蛋門市明開幕

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市霧峰區農會在台北市小巨蛋設立的「霧峰農會酒莊」旗艦門市明天開幕。圖／霧峰區農會提供
台中市霧峰區農會在台北市小巨蛋設立的「霧峰農會酒莊」旗艦門市明天開幕。圖／霧峰區農會提供

台中市霧峰區農會生產的清酒等農產品受到北部消費者喜愛，區農會因此擴大銷售通路，在台北市小巨蛋設立「霧峰農會酒莊」旗艦門市，明天開幕，要讓北部消費者購買霧峰區農會的農產品更方便，也讓更多人知道霧峰區農會有哪些優質的產品。

區農會總幹事黃景建說，他們從酒莊LINE群組的顧客名單中分析，發現許多消費者都來自北部，他們尤其喜歡霧峰區農會生產的清酒以及香米，因此決定直接在小巨蛋設直營門市。

他說，所有酒的品項和區農會周邊的農產品，都會在小巨蛋旗艦店上架，這也是霧峰區農會在台北設的第一個直營旗艦店。

黃景建說，因為霧峰區農會生產的清酒，品質不輸日本知名品牌清酒，甚至風味更勝一籌，所以相關酒類早已進入飯店、餐廳、超市等通路，但設立旗艦店會讓消費者更為親近，並對區農會產品有更全面的瞭解。

霧峰區農會近年多角化經營，像是接手立法院中南部服務中心（前身是省議會）園區內的議蘆會館、餐廳和咖啡廳經營，區農會六樓有世界少見的霧峰菇類產學館，以及四樓的台灣農漁業物產館等，都吸引許多遊客造訪，酒莊則是更讓人稱道。區農會也將針對小巨蛋旗艦門市和霧峰的觀光資源進一步連結，推出整合行銷活動，讓更多人瞭解霧峰，並到霧峰一遊。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市霧峰區農會在台北市小巨蛋設立的「霧峰農會酒莊」旗艦門市明天開幕。圖／霧峰區農會提供
台中市霧峰區農會在台北市小巨蛋設立的「霧峰農會酒莊」旗艦門市明天開幕。圖／霧峰區農會提供
台中市霧峰區農會在台北市小巨蛋設立的「霧峰農會酒莊」旗艦門市明天開幕。圖／霧峰區農會提供
台中市霧峰區農會在台北市小巨蛋設立的「霧峰農會酒莊」旗艦門市明天開幕。圖／霧峰區農會提供
台中市霧峰區農會在台北市小巨蛋設立的「霧峰農會酒莊」旗艦門市明天開幕。圖／霧峰區農會提供
台中市霧峰區農會在台北市小巨蛋設立的「霧峰農會酒莊」旗艦門市明天開幕。圖／霧峰區農會提供

農會 小巨蛋 餐廳

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