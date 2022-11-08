勞工局辦親子活動圖利候選人？中市府澄清：非主辦單位

「陸爸爸說演故事劇場」團長陸育克今早在臉書上發文，表示他昨晚於台中南區居住的社區裡，有人將印有特定市議員、里長候選人的文宣，塞入住戶信箱，上前制止卻還遭對方反嗆「這是勞工局的活動」。中市府調查後強調，此活動主辦單位非市府，而是民間團體舉辦，而該文宣上的候選人也無身著競選背心或號碼，無行政不中立情形。

陸育克指出，昨晚在他居住的台中南區社區裡，親眼看到有人將文宣一一塞至信箱，並發現上面已是為特定南區議員和里長宣傳；他認為社區不能有政治文宣，於是立刻阻止；怎料卻遭對方嗆，「這是勞工局的活動」。

陸育克認為，若既然是勞工局的活動，上面文宣的版面已不成比例的放上南區議員和三位里長的照片，而活動照片卻非常小，認為這樣的文宣，任何人都知道是為特定候選人設計的。

陸育克說，當他向社區經理反映時，文宣投遞員甚至用手碰觸他身體，並不斷說是市府活動，甚至說出「要檢舉擬就去檢舉」，態度囂張跋扈。他認為，這就是盧市府的態度，不能支持這樣的市府和南區議員，只會搞小動作。

中市勞工局澄清，經查，此為民間團體在南區舉辦的親子聯合活動文宣，非市府舉辦，從活動發起、文宣印製與派送皆非市府所為，勞工局為鼓勵身障朋友外出表演、參與公眾活動，因此協助該團體安排身障朋友演出，該文宣上的議員及里長也無身著競選背心或競選號碼，無行政不中立情形。