快訊

台積電將成下一個東芝？ 「2理由」美打壓日半導體的歷史不會發生在台

台灣職籃史上最強大內線！ T1雲豹和哈沃德完美結合

中共高層伴君如伴虎 習近平大權在握 更不會對台灣冒險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

勞工局辦親子活動圖利候選人？中市府澄清：非主辦單位

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
「陸爸爸說演故事劇場」團長陸育克今早在臉書上發文，表示有人將印有特定市議員、里長候選人的文宣，塞入住戶信箱，上前制止卻還遭對方反嗆「這是勞工局的活動」。圖／翻攝自陸育克臉書
「陸爸爸說演故事劇場」團長陸育克今早在臉書上發文，表示有人將印有特定市議員、里長候選人的文宣，塞入住戶信箱，上前制止卻還遭對方反嗆「這是勞工局的活動」。圖／翻攝自陸育克臉書

「陸爸爸說演故事劇場」團長陸育克今早在臉書上發文，表示他昨晚於台中南區居住的社區裡，有人將印有特定市議員、里長候選人的文宣，塞入住戶信箱，上前制止卻還遭對方反嗆「這是勞工局的活動」。中市府調查後強調，此活動主辦單位非市府，而是民間團體舉辦，而該文宣上的候選人也無身著競選背心或號碼，無行政不中立情形。

陸育克指出，昨晚在他居住的台中南區社區裡，親眼看到有人將文宣一一塞至信箱，並發現上面已是為特定南區議員和里長宣傳；他認為社區不能有政治文宣，於是立刻阻止；怎料卻遭對方嗆，「這是勞工局的活動」。

陸育克認為，若既然是勞工局的活動，上面文宣的版面已不成比例的放上南區議員和三位里長的照片，而活動照片卻非常小，認為這樣的文宣，任何人都知道是為特定候選人設計的。

陸育克說，當他向社區經理反映時，文宣投遞員甚至用手碰觸他身體，並不斷說是市府活動，甚至說出「要檢舉擬就去檢舉」，態度囂張跋扈。他認為，這就是盧市府的態度，不能支持這樣的市府和南區議員，只會搞小動作。

中市勞工局澄清，經查，此為民間團體在南區舉辦的親子聯合活動文宣，非市府舉辦，從活動發起、文宣印製與派送皆非市府所為，勞工局為鼓勵身障朋友外出表演、參與公眾活動，因此協助該團體安排身障朋友演出，該文宣上的議員及里長也無身著競選背心或競選號碼，無行政不中立情形。

議員 勞工局

延伸閱讀

廣發文宣要置店家於死地？ 唐寶寶母喊冤：沒不讓老闆講話

友善生態 淡水忠寮社區李鎮榮獲農村領航獎

防極端氣候帶來水患 新北自主防災社區再添3處

南市做工行善團為弱勢勞工修繕 拍紀錄片推廣理念

相關新聞

盧秀燕宣布：家有0到12歲兒童租屋族 加碼津貼每月最高12000元

台中市長盧秀燕今在市政會議宣布，為減輕育有0至12歲兒童的市民租屋負擔，以囤房稅收加碼今年度「台中市育兒租金補貼」。台中...

立冬補冬補嘴空 員林薑母鴨店大排長龍

今天是立冬，民間習俗「立冬補冬，補嘴空」，有網友就貼出民眾今天在員林市知名薑母鴨店大排長龍的照片，臉書大員林生活圈版主葡...

台北人喜歡霧峰清酒 農會酒莊小巨蛋門市明開幕

台中市霧峰區農會生產的清酒等農產品受到北部消費者喜愛，區農會因此擴大銷售通路，在台北市小巨蛋設立「霧峰農會酒莊」旗艦門市...

勞工局辦親子活動圖利候選人？中市府澄清：非主辦單位

「陸爸爸說演故事劇場」團長陸育克今早在臉書上發文，表示他昨晚於台中南區居住的社區裡，有人將印有特定市議員、里長候選人的文...

南瑤宮笨港進香擲筊擇日 明年4月30日起為期七天六夜

南瑤宮明年舉辦癸卯年笨港進香，本月5日起連3天稟告上蒼的置天台儀式後，今天上午進行謝天台以及擲筊擇日儀式，由進香大總理賴...

規定鬆綁！彰化海岸地區漂流木今起開放撿拾

民眾過去想撿漂流木，必須在公告開放期間才可撿來使用，為符合民眾實際需求，農委會林務局今年8月宣布鬆綁漂流木撿拾相關規定，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。