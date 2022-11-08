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南瑤宮笨港進香擲筊擇日 明年4月30日起為期七天六夜

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
南瑤宮明年4月30日（農曆三月十一日）起至5月6日（農曆三月十七日）為期七天六夜，將前往笨港進香。圖／彰化市公所提供
南瑤宮明年4月30日（農曆三月十一日）起至5月6日（農曆三月十七日）為期七天六夜，將前往笨港進香。圖／彰化市公所提供

南瑤宮明年舉辦癸卯年笨港進香，本月5日起連3天稟告上蒼的置天台儀式後，今天上午進行謝天台以及擲筊擇日儀式，由進香大總理賴志峰奉杯擲筊請示媽祖，確定將於明年4月30日（農曆3月11日）起至5月6日（農曆3月17日）為期七天六夜，前往笨港進香，輪由老二媽、興二媽與老五媽等3個媽會合辦。

兼任南瑤宮管理人的市長林世賢表示，有關前往笨港進香的活動，歷來是由媽會以十二年為一輪，除了新大媽會依慣例不主辦之外，其餘九個媽會分三組，分年輪辦笨港進香事宜。

建廟於清乾隆3年（西元1738年）的彰化市南瑤宮，主祀媽祖，早年是台灣中部規模最大，信徒最大多的媽祖廟，從清朝嘉慶年間開始，就有每年前往發源地笨港進香的傳統，為台灣史上第一的進香團，更曾是台灣史上規模最大的進香活動，被譽為「台灣進香團鼻祖」。

林世賢說，南瑤宮擁有規模最大的媽祖會組織，主要是因為，自清朝嘉慶年間信徒開始前往笨港進香之後，隨香信眾盛況多則達數十萬人，為了護衛媽祖聖駕，信徒們紛紛成立輿前會，也就是媽祖會、簡稱「媽會」，目前十個媽會是陸續成立於嘉慶年間至日治初期。

南瑤宮明年舉辦癸卯年笨港進香，本月5日起連3天稟告上蒼的置天台儀式後，今天上午進行謝天台以及擲筊擇日儀式，由進香大總理賴志峰奉杯擲筊請示媽祖。圖／彰化市公所提供
南瑤宮明年舉辦癸卯年笨港進香，本月5日起連3天稟告上蒼的置天台儀式後，今天上午進行謝天台以及擲筊擇日儀式，由進香大總理賴志峰奉杯擲筊請示媽祖。圖／彰化市公所提供

媽祖 南瑤宮 林世賢

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