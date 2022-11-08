南瑤宮笨港進香擲筊擇日 明年4月30日起為期七天六夜

南瑤宮明年舉辦癸卯年笨港進香，本月5日起連3天稟告上蒼的置天台儀式後，今天上午進行謝天台以及擲筊擇日儀式，由進香大總理賴志峰奉杯擲筊請示媽祖，確定將於明年4月30日（農曆3月11日）起至5月6日（農曆3月17日）為期七天六夜，前往笨港進香，輪由老二媽、興二媽與老五媽等3個媽會合辦。

兼任南瑤宮管理人的市長林世賢表示，有關前往笨港進香的活動，歷來是由媽會以十二年為一輪，除了新大媽會依慣例不主辦之外，其餘九個媽會分三組，分年輪辦笨港進香事宜。

建廟於清乾隆3年（西元1738年）的彰化市南瑤宮，主祀媽祖，早年是台灣中部規模最大，信徒最大多的媽祖廟，從清朝嘉慶年間開始，就有每年前往發源地笨港進香的傳統，為台灣史上第一的進香團，更曾是台灣史上規模最大的進香活動，被譽為「台灣進香團鼻祖」。