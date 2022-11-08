規定鬆綁！彰化海岸地區漂流木今起開放撿拾

民眾過去想撿漂流木，必須在公告開放期間才可撿來使用，為符合民眾實際需求，農委會林務局今年8月宣布鬆綁漂流木撿拾相關規定，以「原則准許，例外禁止」原則，民眾平時都可以撿拾，一定規格以下的貴重木也可撿，彰化縣府公告今天起到下次颱風警報發布前民眾都可自由徒手撿拾。

南投林區管理處及彰化縣政府公告開放設籍彰化縣居民自由撿拾彰化縣海岸地區範圍漂流木，範圍從大肚溪出海口以南至濁水溪出海口以北的海岸線，但不包含河川、漁港及土地權屬機關管制民眾禁止進入的區域。

南投林區管理處長李政賢指出，民眾在撿拾漂流木時，漂流木上若有國有、公有、私有註記或烙印者，請通報當地林管處運回保管，後續將依民法第810條拾得漂流物規定，給予拾得者林產物價金十分之一做為報酬。

颱風或豪雨過後，大批樹木殘枝或樹幹順溪流而下到河口或海岸形成漂流木，部分地區的居民常會撿拾作為薪材，也常有木藝工作者作為雕刻創作的媒材。但依據森林法規定，在轄管土地的政府單位完成註記、清運具標售價值的貴重木後，才開放民眾自由撿拾剩餘的漂流木，但因開放撿拾期間常僅有一個月，經通盤檢討今年放寬漂流木撿拾規定。

南投林區管理處表示，開放撿拾區域的漂流木，不論是否為貴重木，只要未經裁切且無政府註記或烙印標記者，單支規格符合末徑小於20公分且長度2公尺以下，或單支重量在50公斤以下，都可自由徒手撿拾，但不得使用機具撿拾。

南投林區管理處也說，若撿拾的漂流木是作為自行使用的薪材或蒐藏品，可直接攜回，無須登記；但如果要能再轉賣或出售，或因撿拾量體龐大需動用車輛載運時，拾得人應攜帶身分證件到辦理登記，以領取官方登記文件，取得漂流木合法產權證明。