南投醫療量能將擴大 林明溱證實南基新院區6年完工

南投縣偏鄉醫療量能可望提升，南投縣長林明溱今天證實，南投基督教醫院共將投入55億1366萬元進行擴建，預計 2028年完工啟用，提供醫學中心等級醫療服務。

縣長林明溱表示，近年來縣府努力充實醫療資源，對於有意願到南投縣設置醫院或擴建院區，縣政府將全力協助土地取得、簡化程序等措施，歡迎醫療團隊規劃進駐，提供縣民更好的醫療照護。

彰化基督教醫療財團法人機構去年傳出投入資金，購買南投市三塊厝段服務南投地區、山區偏鄉民眾醫療需求，為改善此情形。「彰化基督教醫療財團法人」購買靠近南投基督教醫院的土地，位居南崗一路與民族路交叉口，土地面積合計約0.88公頃。

南投衛生局表示，南基醫院擴建案，初步規劃設計地上11層、地下4層，有醫療大樓及醫護宿舍二棟建築物，強化急重症醫療量能，預留安寧、急性後期病床等連續性服務；另提升醫療空間水準，讓就醫、急診、候診等動線更流暢。

未來特殊病床規劃及診間科室新設增加急性一般病床150床、ICU 10床、安寧病床10床、嬰兒室8床、負壓隔離病床2床等，並增設婦產科、小兒科、牙科、放射腫瘤科、耳鼻喉科等醫療科別。