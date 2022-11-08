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中港高中國中部美術班聯展 在清水眷村文化園區小願藝樹館

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
中港高中國中部美術班舉辦聯展，即日起至12月31日，在台中清水眷村文化園區的小願藝樹館展出。圖／小願藝樹館提供
中港高中國中部美術班舉辦聯展，即日起至12月31日，在台中清水眷村文化園區的小願藝樹館展出。圖／小願藝樹館提供

中港高中國中部美術班舉辦「眷花心藝」聯展，即日起至12月31日，在台中清水眷村文化園區的小願藝樹館展出，周一休館，展示藍染、泥作工藝創作營的豐碩成果，展覽內容結合眷村文化、在地文化與傳統工藝。

聯展的「磚花-型糊藍染展」，由傳統藝師郭凱遠與中港高中王秋燕老師共同指導，是中港美術班創作的成果，此展是以眷村地磚為圖樣發想，輔以雕花創作利用型糊染技巧完成，最後再將一件件藍染手巾結合竹編工藝，將作品鑲嵌其中進行展出。

此次展出30件作品，以吊掛裝置方式陳設展館內，另蠟染完成「觀葉-手繪蠟染展」，以觀葉植物作為發想，利用蠟的短暫流動性與遮蔽性，將型態繪至於染布上，再入染缸染，經脫蠟、漂洗而成，28件的蠟染作品懸掛眷村廚房內，襯托各式腎蕨、龜背芋等觀葉植物。

「碎花-水泥燈飾展」，由楊培亨老師指導，美術班學生以懷舊的碎花桌巾做幾何拼貼、水泥翻模，完成水泥吊燈、桌燈，作品以吊掛陳設，藉由燈飾投射出光影、以紋路穿越時空，回到懷舊的美好年代。

中港高中簡校長表示，此次展出是「傳承染藍技藝、創新的水泥工藝，結合了清水眷村的地磚、台灣味的碎花桌巾，體現出學生的源源不絕的創意思維。

展出開放時間：早上9點30分到下午530分，地點在台中清水眷村文化園區/小願藝樹館，地址：中市清水區中社路信義巷47號

中港高中國中部美術班舉辦聯展，即日起至12月31日，在台中清水眷村文化園區的小願藝樹館展出。圖／小願藝樹館提供
中港高中國中部美術班舉辦聯展，即日起至12月31日，在台中清水眷村文化園區的小願藝樹館展出。圖／小願藝樹館提供
中港高中國中部美術班舉辦聯展，即日起至12月31日，在台中清水眷村文化園區的小願藝樹館展出。圖／小願藝樹館提供
中港高中國中部美術班舉辦聯展，即日起至12月31日，在台中清水眷村文化園區的小願藝樹館展出。圖／小願藝樹館提供

眷村 藍染

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