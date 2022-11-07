立冬補冬補嘴空 員林薑母鴨店大排長龍

今天是立冬，民間習俗「立冬補冬，補嘴空」，有網友就貼出民眾今天在員林市知名薑母鴨店大排長龍的照片，臉書大員林生活圈版主葡萄爺爺也在生活圈問大家「立冬愛補冬，今晚吃什麼?」，網友紛紛分享口袋名單，好吃的當歸鴨、麻油雞，有人也秀出自己煮的天麻蔘鬚雞湯，引發熱烈討論。

「阿娘威，補嘴空囉」網友今天在臉書大員林生活圈po出員林市育英路一家知名薑母鴨店排起長長人龍，原來今天立冬，天氣也轉冷了，下午4點起就有民眾開始排隊等買薑母鴨，還有民眾說，耽心吃不到，下班前就先叫朋友提前4點多就先去排隊佔位。

薑母鴨業者說，今天愈晚生意會愈好，客人湧入至少都要等半小時以上，有客人說，立冬本來人就會更多，排一下買來吃補「應應景，很值得」。