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立冬補冬補嘴空 員林薑母鴨店大排長龍
今天是立冬，民間習俗「立冬補冬，補嘴空」，有網友就貼出民眾今天在員林市知名薑母鴨店大排長龍的照片，臉書大員林生活圈版主葡萄爺爺也在生活圈問大家「立冬愛補冬，今晚吃什麼?」，網友紛紛分享口袋名單，好吃的當歸鴨、麻油雞，有人也秀出自己煮的天麻蔘鬚雞湯，引發熱烈討論。
「阿娘威，補嘴空囉」網友今天在臉書大員林生活圈po出員林市育英路一家知名薑母鴨店排起長長人龍，原來今天立冬，天氣也轉冷了，下午4點起就有民眾開始排隊等買薑母鴨，還有民眾說，耽心吃不到，下班前就先叫朋友提前4點多就先去排隊佔位。
薑母鴨業者說，今天愈晚生意會愈好，客人湧入至少都要等半小時以上，有客人說，立冬本來人就會更多，排一下買來吃補「應應景，很值得」。
大員林生活圈版主葡萄爺爺賴義乾也在生活圈問大家立冬大家都吃什麼啊？大家紛紛分享羊肉爐、員林知名當歸鴨，還有自己炒的薑母鴨、薑黃紅棗燉雞湯等，也讓忘了今天立冬的主婦或職業婦女，趕快去買上一鍋替家人好好補一補。
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