梧棲「四里聯合」活動中心啟用 盧秀燕：滿足地方多元需求

台中市梧棲區中正、文化、安仁及中和等4里長期無專用活動中心，中市府活化梧棲消防分隊舊有廳舍，斥資總經費3588萬元，打造4里聯合活動中心，今天揭牌啟用，市長盧秀燕在啟用典禮表示，嶄新的活動中心有多功能教室、民眾交誼室及會議室，民眾未來在此活動會非常方便。

盧秀燕表示，4里聯合活動中心原為梧棲消防分隊舊廳舍，為屋齡超過40多年的老建物，與里活動中心建築使用需求差異較大，整建過程中市府團隊克服建築法令的適用與現況的限制，辦理既有結構物結構耐震補強，增設無障礙電梯、空調、屋頂防水隔熱等設施，全面打造安全舒適的活動空間，未來不管是里民聚會、休憩，很多活動都可在此舉行，對里民交流及市政推廣都有相當大的幫助。

民政局長吳世瑋表示，此次工程總經費共投入超過3588萬元，分兩期施作，第一期整建工程約2528萬元，進行既有結構物結構補強、弱電及消防工程施作、增設無障礙電梯，及整建既有外牆、門窗等；第二期裝修工程約1060萬元，包括屋頂及外牆防水工程、地坪、天花板裝潢、空調及監視器設置等。施工期間雖遭逢新冠疫情及俄烏戰爭等影響，致營建物價飆漲，市府全力支持、投入經費，讓工程如期如質完成，也感謝議會對預算的支持，共同完善活動中心功能及空間。

梧棲區長溫國宏說明，活動中心周邊鄰近區公所、圖書館、衛生所、戶政事務所、分駐所、公有市場等，地理環境優良、人口集中，活動中心啟用後，將提供里民課程學習、活動休憩、地方會議、文化交流等使用，未來更將整合里內資源，持續推展各項社區化福利服務，促進社區發展、凝聚居民向心力。