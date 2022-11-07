快訊

與警大校長出入招待所「被打探白狼情資」？ 澎恰恰友人這麼說

梧棲「四里聯合」活動中心啟用 盧秀燕：滿足地方多元需求

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中梧棲消防分隊舊廳舍轉型「四里聯合活動中心」，今天啟用，市長盧秀燕主持啟用儀式。圖／台中市府提供
台中梧棲消防分隊舊廳舍轉型「四里聯合活動中心」，今天啟用，市長盧秀燕主持啟用儀式。圖／台中市府提供

台中市梧棲區中正、文化、安仁及中和等4里長期無專用活動中心，中市府活化梧棲消防分隊舊有廳舍，斥資總經費3588萬元，打造4里聯合活動中心，今天揭牌啟用，市長盧秀燕在啟用典禮表示，嶄新的活動中心有多功能教室、民眾交誼室及會議室，民眾未來在此活動會非常方便。

盧秀燕表示，4里聯合活動中心原為梧棲消防分隊舊廳舍，為屋齡超過40多年的老建物，與里活動中心建築使用需求差異較大，整建過程中市府團隊克服建築法令的適用與現況的限制，辦理既有結構物結構耐震補強，增設無障礙電梯、空調、屋頂防水隔熱等設施，全面打造安全舒適的活動空間，未來不管是里民聚會、休憩，很多活動都可在此舉行，對里民交流及市政推廣都有相當大的幫助。

民政局長吳世瑋表示，此次工程總經費共投入超過3588萬元，分兩期施作，第一期整建工程約2528萬元，進行既有結構物結構補強、弱電及消防工程施作、增設無障礙電梯，及整建既有外牆、門窗等；第二期裝修工程約1060萬元，包括屋頂及外牆防水工程、地坪、天花板裝潢、空調及監視器設置等。施工期間雖遭逢新冠疫情及俄烏戰爭等影響，致營建物價飆漲，市府全力支持、投入經費，讓工程如期如質完成，也感謝議會對預算的支持，共同完善活動中心功能及空間。

梧棲區長溫國宏說明，活動中心周邊鄰近區公所、圖書館、衛生所、戶政事務所、分駐所、公有市場等，地理環境優良、人口集中，活動中心啟用後，將提供里民課程學習、活動休憩、地方會議、文化交流等使用，未來更將整合里內資源，持續推展各項社區化福利服務，促進社區發展、凝聚居民向心力。

梧棲區公所表示，除了今天啟用的4里活動中心外，興農里、永寧里及永安里聯合活動中心也近期開工；還有大村、大庄二里聯合活動中心正在設計規劃中。

台中梧棲消防分隊舊廳舍轉型「四里聯合活動中心」，今天啟用，市長盧秀燕主持啟用儀式。圖／台中市府提供
台中梧棲消防分隊舊廳舍轉型「四里聯合活動中心」，今天啟用，市長盧秀燕主持啟用儀式。圖／台中市府提供

梧棲 建築 電梯

延伸閱讀

中市大安區綜合性市民服務大樓開工 打造多元複合空間

蔡英文說選情將黃金交叉 TVBS董事長：盧秀燕穩如泰山

中職／「3號」兄弟球衣不脫了！ 盧秀燕：穿到封王總冠軍

台中西屯醫師曾崇芳有盧秀燕推薦 藍營議員選情緊繃

相關新聞

立冬補冬補嘴空 員林薑母鴨店大排長龍

今天是立冬，民間習俗「立冬補冬，補嘴空」，有網友就貼出民眾今天在員林市知名薑母鴨店大排長龍的照片，臉書大員林生活圈版主葡...

南投掛滿黑布條 蔡培慧團隊大方認：青年軍所為

南投竹山、集集等地街頭近期出現「黑道治縣你甘願嗎」布條，呼籲縣民投票日「換黨換人做做看」，布條署名「南投升級後援會」，但...

人事成本等增加 鹿港天后宮點光明燈漲至800元

彰化鹿港天后宮宣布點光明燈費用從600元漲為800元；天后宮指出，人事成本增加，廟方需更換安全係數高的燈泡，因此決定漲價...

南投健行節瑞龍瀑布12日最終場 林明溱：當天入園免費

南投健行節今年一口氣推出撼龍、雙龍、瑞龍三大健行主題活動，造成熱烈報名與迴響，最終場將於12日上午9時在竹山瑞龍瀑布園區...

台中私人地成道路遭丟廢輪胎 地主控清潔隊不清運

台中市西區五權六街一處私人土地是既成道路，未獲徵收，黃姓地主因屋外圍牆，長期有民眾停車、棄置垃圾，導致黃高齡家人得清理，...

打通員林184重劃區瓶頸路段 民眾不必再遶道而行

彰化縣員林市鐵路高架化及員林市184公頃重劃區開闢完成後，新舊都市計畫區相鄰處部分道路未能打通銜接，形成交通瓶頸，彰化縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。