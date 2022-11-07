南投掛滿黑布條 蔡培慧團隊大方認：青年軍所為

南投竹山、集集等地街頭近期出現「黑道治縣你甘願嗎」布條，呼籲縣民投票日「換黨換人做做看」，布條署名「南投升級後援會」，但環保局認定是非合法團體，屬未具名布條，因此2天內拆了約250條，引發民眾討論，也好奇懸掛者身分。

民進黨縣長候選人蔡培慧競選團隊大方承認，是支持他們的青年軍所為，並認為「南投升級」一詞相當明顯，卻仍遭拆除，團隊因此討論決定，未來若有支持者或單位團體告知要製作選舉布條，只要該團隊知情並同意，均會署名蔡培慧競總。

環保局長李易書今天指出，近期屢接獲民眾反映，縣內出現黑底白字寫著「黑道治縣你甘願嗎 11月26日換人換黨做做看」布條，署名「南投升級後援會」，經向選委會確認是非合法立案團體，屬未具名布條，因此在2天內就拆除約250條。

而環保局近日大動作派員拆除黑布條，疑引發懸掛者不滿，向警方提告環保局竊取財物、恐嚇等，因此被警方通知要到案說明，也令外界更加好奇懸掛者的身分。

對此，蔡培慧競選團隊大方承認，這是支持團隊的青年軍自發性製作布條，直接掛「南投升級」其實相當明顯，卻仍遭拆除。因此經團隊討論，後續若有支持者告知要做布條，只要團隊知情並同意，以及團隊製作的布條都會署名蔡培慧競總。

蔡培慧也提醒縣府，若環保局認為「南投升級」不夠清楚指涉，那麼，南投市內有多塊完全無署名的看板是否已同步拆除、有沒有用同樣積極明快的方式處理，甚至動用局長本人親拆，希盼縣府秉持行政中立，不要為難底下公務員。