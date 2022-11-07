不倒騎士抵台中 中市衛生局籲「運動抗癌 定期篩檢」

台灣抗癌協會第10屆「不倒騎士 騎出生命」單車環台圓夢之旅，今天抵達台中市豐原區，衛生局團隊熱情迎接，另也呼籲台中今年逾35萬人未受檢大腸癌篩檢，呼籲趁早篩檢。

台中市衛生局統計，今年台中市接受大腸癌篩檢人數計10萬6929人，受疫情影響還有逾35萬人尚未受檢，呼籲民眾，早發現、早治療，把握黃金治療期5年存活率可達9成以上。

台中市衛生局今天發布新聞稿指出，不倒騎士們揮別罹癌陰霾，走出戶外，完成自行車環台挑戰，證明快樂積極的心是對抗病魔的最佳解藥，透過活動也提醒市民，規律運動及定期癌症篩檢的重要性。

1名罹患大腸癌的張先生分享，過去疏忽定期篩檢，身體發出警訊才至醫院接受檢查，發現罹患大腸直腸癌第三期，歷經多次化療之苦，戒掉50年的菸酒習慣，培養健康飲食及運動的習慣，並開始參與單車環台的運動。

衛生局統計，今年台中市接受大腸癌篩檢人數計10萬6929人，受疫情影響還有逾35萬人尚未受檢，透過定期大腸癌篩檢，把握黃金治療期5年存活率可達9成以上。

衛生局長曾梓展表示，衛生局結合台中市醫療院所及衛生所，提供市民就近及便利的癌症篩檢服務與諮詢。