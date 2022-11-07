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中市大安區綜合性市民服務大樓開工 打造多元複合空間

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市大安區公所今天舉行大安區綜合性市民服務大樓開工祈福典禮，市長盧秀燕到場。圖／台中市政府提供
台中市大安區公所今天舉行大安區綜合性市民服務大樓開工祈福典禮，市長盧秀燕到場。圖／台中市政府提供

台中市大安區公所今天舉行大安區綜合性市民服務大樓開工祈福典禮，工程總經費4633萬元，地上3層建築物，兼顧活動中心和日間照護中心功能，預計2024年6月完工，市長盧秀燕主持祈福典禮表示，在地居民殷切期盼興建綜合性市民服務大樓多年，終於在今天舉行開工典禮，將提供居民更進步、優質的多元複合活動空間。

盧秀燕表示，台中市大安區各里都有社區活動中心，但屋齡多為長達40年以上的舊式活動中心，加上大安區地方老年人口持續增加，照護資源需求提高，讓地方長輩有更好的照顧及活動空間，規劃新建綜合性市民大樓，市府努力完成地方居民心願，感謝里長爭取及民意代表協助，經由撥用國有土地、協議價購私人土地，歷經10年的努力，終於順利開工，共同改善里民生活環境及各項公共設施，完善地方活動服務據點。

中市民政局長吳世瑋表示，服務大樓為3層樓建築物，總樓地板面積約256坪，未來1樓做為市民活動中心，可供市民辦理各項活動時使用，2樓及3樓做為日間照顧服務的社區式長照機構及並設置提供長照諮詢服務的辦公室，可補足偏鄉照護資源及室內活動空間問題，還可將服務擴展到大甲、外埔與大安區鄰界的邊緣地區。

大安區長許宏綺說明，服務大樓興建完成後可提供民眾多功能服務，包括日間照顧服務的社區式長照機構、市民活動中心、長青學苑上課場地，配合政府政策性社會福利活動場域等，也可做為大安區災時避難收容處所，未來更將整合大安區內各項資源，持續推展各項社區化福利服務，促進社區發展、凝聚居民向心力。

大安區公所表示，服務大樓基地周遭量體皆為3層樓以下建築物，加上基地範圍不大，為避免服務大樓建築體造成環境壓迫感，此次建築手法採用帷幕玻璃及白色牆面搭配金屬呈現，以軟化建築物帶來的壓迫感，並設有坡道、無障礙廁所及電梯設備，將帶給身障人士及年長者更舒適友善的活動空間。

台中市大安區公所今天舉行大安區綜合性市民服務大樓開工祈福典禮，完工示意圖。圖／台中市政府提供
台中市大安區公所今天舉行大安區綜合性市民服務大樓開工祈福典禮，完工示意圖。圖／台中市政府提供
台中市大安區公所今天舉行大安區綜合性市民服務大樓開工祈福典禮，市長盧秀燕到場。圖／台中市政府提供
台中市大安區公所今天舉行大安區綜合性市民服務大樓開工祈福典禮，市長盧秀燕到場。圖／台中市政府提供

建築 長照 盧秀燕

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