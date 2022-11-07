台中商界聞人張異昌出殯 兒子張博鈞接班
台中商界知名人士張異昌，上月因確診新冠肺炎離世，享壽66歲。家屬上午舉辦出殯告別式，典禮隆重。除了總統蔡英文、副總統賴清德、台中市長盧秀燕等皆致贈花籃、派代表到場致哀，群園機構董事長呂崇民、鎮瀾宮董事長顏清標亦親往祭奠，並幾乎坐了全場，場面隆重。
張異昌的中陽集團旗下有中陽建設、坤福營造、大買家量販等系統，台中市知名的精明一街、台灣商務中心，由其一手打造，承覽的知名營造案件亦多，近年除了在竹北、台中推案，亦參與台中軟體園區興建。
張異昌因工作操勞，10年前健康亮起紅燈，歷經心臟裝支架、換腎，近年逐漸恢復，並一心向佛。無奈日前一次生日聚餐後，罹患新冠肺炎，並因換過腎，抵抗力虛弱，數周後病情轉劇離世。
張異昌交往廣闊，對朋友有真性情，眾多友人得知他過世，均悲傷不已。所幸，他近年已逐漸安排兒女接手集團事業，兒子張博鈞近日除了打理父親的後事，也逐步把事業接起，事業營運均上正軌。
上午的出殯典禮，親友、員工有近500人到場追悼，還出動6輛勞斯萊斯一路相送。張博鈞亦在典禮中宣布，各界送的米塔等物資將捐贈給9家公益機構，未來也會把父親給他的愛，轉化為大愛，分享給更多的人。
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