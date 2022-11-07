震大金鬱金香酒店插旗台中港區 在地美食拚疫後觀光
看準了台中海線觀光旅遊發展，台中震大金鬱金香酒店將在11月9日試營運，除推出45折住宿優惠，更推出台中在地餐食，希望吸引顧客大啖美食，搶攻疫後觀光財。
台中震大金鬱金香酒店位於海線梧棲區，酒店緊鄰梧棲老街、三井Outlet、梧棲觀光漁港及高美濕地，只須3至5分鐘車程，加上2023年台中海洋生態館預計開幕，可望搶攻疫後觀光財，震大金鬱金香酒店今天宣布，11月9日起試營運。
行銷部業務經理李怡君接受媒體聯訪表示，酒店籌備約4年多時間，期間受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，延宕至今，酒店設置在港區，地利之便希望吸引商務客，加上疫後旅遊商機，11月9日開始試營運，提供民眾新體驗。
李怡君指出，自助早午餐除提供歐亞菜色外，運用當地食材推出在地化餐點，針對外來旅客提供台中人特色早餐，如：大麵炒佐東泉辣椒醬，梧棲百年老店林家燒餅油條與豆漿，更有主廚秘方牛肉燥飯。
11月9日至12月31日試營運期間，推出環保住房專案優惠，還有一泊二食專案，11月30日前房客姓名對中「震大金鬱金香酒店」任3個字，享免費住房一晚，對中任2個字的住客可享免費房型升等，對中任1個自住客也能享有延遲退房至下午2時。
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