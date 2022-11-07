南投健行節瑞龍瀑布12日最終場 林明溱：當天入園免費

南投健行節今年一口氣推出撼龍、雙龍、瑞龍三大健行主題活動，造成熱烈報名與迴響，最終場將於12日上午9時在竹山瑞龍瀑布園區舉行，南投縣政府透過健行活動一覽南投的美，前800名完成報名的民眾，不但可獲得紀念排汗衫及瑞龍尋茶精美茶杯外，縣長林明溱並指示，當日免入園費，邀請全民到瑞龍健行、品茗、賞美景。

縣長林明溱推薦指出，南投縣舉辦健行節活動，日前已舉辦兩梯次健行，第三梯次在竹山瑞龍瀑布，強調瑞龍步道為高空步道的設計，平坦好走坡度小，走起來輕鬆無壓力，歡迎喜歡健走運動或是還沒去過瑞龍瀑布的朋友11月12日一起來參加。

南投觀光處表示，竹山瑞龍瀑布園區經過整修，並增建平坦的高空步道及橫跨溪流的觀瀑平台等公共設施，包括新增友善人行的高空步道515公尺，替代園區原有階梯步道，打造更友善及便利的健走空間，可以親近瑞龍瀑布體驗自然壯闊，每到假日便吸引超過千人前往踏青，因此今年健行節除了南投市撼龍步道、信義鄉雙龍步道，又增加了瑞龍步道。