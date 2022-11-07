聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投健行節瑞龍瀑布12日最終場 林明溱：當天入園免費
南投健行節今年一口氣推出撼龍、雙龍、瑞龍三大健行主題活動，造成熱烈報名與迴響，最終場將於12日上午9時在竹山瑞龍瀑布園區舉行，南投縣政府透過健行活動一覽南投的美，前800名完成報名的民眾，不但可獲得紀念排汗衫及瑞龍尋茶精美茶杯外，縣長林明溱並指示，當日免入園費，邀請全民到瑞龍健行、品茗、賞美景。
縣長林明溱推薦指出，南投縣舉辦健行節活動，日前已舉辦兩梯次健行，第三梯次在竹山瑞龍瀑布，強調瑞龍步道為高空步道的設計，平坦好走坡度小，走起來輕鬆無壓力，歡迎喜歡健走運動或是還沒去過瑞龍瀑布的朋友11月12日一起來參加。
南投觀光處表示，竹山瑞龍瀑布園區經過整修，並增建平坦的高空步道及橫跨溪流的觀瀑平台等公共設施，包括新增友善人行的高空步道515公尺，替代園區原有階梯步道，打造更友善及便利的健走空間，可以親近瑞龍瀑布體驗自然壯闊，每到假日便吸引超過千人前往踏青，因此今年健行節除了南投市撼龍步道、信義鄉雙龍步道，又增加了瑞龍步道。
瑞龍步道健行路線自停車場起，經竹林棧道、瑞龍花圃、瑞龍吊橋、瀑布棧道、涼亭至觀瀑平台，全程約2公里，途中設有2個補給站，重頭戲是長49.5公尺的跨河觀瀑平台，讓遊客近距離直面瀑布，觀賞瀑布壯觀雄偉，同時聆聽壯闊瀑布轟隆水聲，吸收滿滿的負離子，健行節並規畫文創及小農市集，現場還有瑞竹國小竹樂團、原住民歌手表演及奉茶、茶包製作DIY等活動，內容相當豐富。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言