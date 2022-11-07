打通員林184重劃區瓶頸路段 民眾不必再遶道而行
彰化縣員林市鐵路高架化及員林市184公頃重劃區開闢完成後，新舊都市計畫區相鄰處部分道路未能打通銜接，形成交通瓶頸，彰化縣長王惠美表示，縣府優先改善有迫性性的員林大榮街及大和街兩處路口開通工程，讓當地民眾不用再遶路而行，交通更便利。
員林市大榮街及大和街瓶頸路口改善工程今天完工通車，王惠美與員林市長游振雄、縣議員曹嘉豪、張錦昆、劉惠娟、凃俊任、員林市代會主席賴東位等人也前往視察。
王惠美說，184公頃重劃區開闢後，帶動員林市發展，但早在8年前，鄉親就陸續反映多個路口因未打通銜接，形成交通瓶頸，透過公所提出的改善計畫約有3、4案，縣府經評估後，優先進行大榮街及大和街路口改善工程，其中4塊土地是私人用地，透過公所里長、居中協商14位地主，以1500多萬元徵收土地，工程費180萬元，縣府用不到1年時間，積極趕辦下打通此路段瓶頸，也，一併將排水溝、路面進行整建，讓民眾南來北往更加便利。
地方也反映在此路段再加設交通號誌，王惠美說，縣府相關單位會再進行會勘，也提醒民眾，該路段打通後，民眾不必再遶路遠行，更加方便，但行經該路口也應放慢速度以策安全，而如何讓交通更完善，縣府和公所會繼續努力，打造宜居城市。
工務處表示，隨著184重劃區迅速開發及引入車流後，更加顯重劃區域內瓶頸路段亟需貫通改善，打通這兩個路口後，將讓日後整體交通更加便捷、分散車流及均衡新舊都市計畫區發展。
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