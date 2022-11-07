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「3號」中信兄弟球衣不脫了！盧秀燕：穿到封王總冠軍
中華職棒冠軍賽，中信兄弟昨取兩勝，有機會在主場洲際棒球場奪冠。台中市長盧秀燕昨開始，便穿著繡有她競選號碼「3號」的中信兄弟球衣跑行程。盧秀燕表示，原定幾天穿一下，號召市民集氣加油，結果連贏兩場，就被網友敲碗不能脫，故她會穿到整個冠軍賽結束，願意穿到再度封王總冠軍、蟬聯二連霸。
昨天中信兄弟在總冠軍賽奪下兩勝，接著將回到洲際棒球場接續賽事，有望在台中奪下總冠軍。盧秀燕今早到西屯區，參加「據點暖台中」公益活動，她身穿「榮耀黃」的職棒隊「中信兄弟」球衣出席；圍訪時被媒體問到，球衣是否會穿到冠軍賽結束？盧秀燕表示願意穿到總冠軍賽再度封王，蟬聯二連霸為止。
盧秀燕說，本想開場幾天穿一下，召集市民一起集氣加油，結果連贏兩場，現在有網友敲碗說不可以脫，所以她會穿到整個總冠軍賽結束。
盧秀燕提到，不管甚麼形式，只要是可為城市、為中信兄弟加油，她願意穿到總冠軍再度封王、蟬聯二連霸，所以這幾天會應市民跟網友要求，繼續穿這件衣服，直到再度拿下總冠軍為止。
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