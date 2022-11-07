影／「黑道治縣」布條掛滿南投 縣府2天拆250條
南投竹山、集集等地街頭近期出現「黑道治縣」布條，並籲民眾投票日「換黨換人做做看」，上頭雖有署名，但縣府確認為非合法單位後拆除，2天內拆了250條，未料拆除人員竟挨告；環保局今表示，拆黑布條是依法辦理，有發現仍會再拆。
環保局長李易書今在縣務會議上指出，近期接獲民眾及民代反映，縣內街頭巷尾出現相當顯眼的黑色布條，以白色偌大字體寫著「黑道治縣 你甘願嗎 11月26日換人換黨做做看」，在布條的最後則有署名是「南投升級後援會」。
但，經縣府查詢，該後援會並非合法立案的社團或財團法人單位，向選委會確認屬不具名布條，上周六起就依法執行拆除短短兩天時間，環保局人員就在竹山、集集、埔里等地拆了多達250條，並告誡正在掛布條的團隊勿再懸掛。
縣長林明溱說，經查沒有「南投升級後援會」這單位，其所懸掛布條顯然就是黑布條，是不合法的，「黑道治縣」一詞對縣民來說則是侮辱，而且他又不是黑道，當縣長8年更是雜誌評比的五星級縣長，哪裡來的黑道，根本藐視縣民的智慧。
李易書也提到，環保局近日派員拆除過程中，也引發懸掛者的不滿，向警方提告，環保局拆除人員竊取財物、恐嚇等情況，因此被警方通知要到案說明。
對此，李易書表示，拆除未具名、非合法單位等黑函式選舉物品，是依「廢棄物清理法」第27條汙染環境辦理，一切完全合法，也再次呼籲民眾，勿再張貼或懸掛非正確署名的布條，有發現就會依法拆除，屢勸不聽最高可開罰6000元。
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