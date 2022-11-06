台中日新橋上游廢棄物堆置 市府:連絡國產局並改善中

台中市議員候選人張芬郁今指出，大里區日新橋上游旱溪河道有許多廢棄物，市府未積極處理。市府建設局設，那是國有財產局土地，並涉告訴，已初步進行改善中。

張芬郁說，市府在靠近日新路的河道地清理一區塊種植草皮，四周卻沒有讓民眾去親近的路徑，河川地毗鄰兩處，也有整治植草與否的不同處理，且施工單位對一旁傾置已久的垃圾視若無睹，任由存留在原地。

張芬郁說，國光橋下游推動「康橋計畫」後景觀大變身，讓旱溪水岸環境大幅改善，深獲喜愛。市府和第三河川局於是接著整治鷺村橋到日新橋間河道用地，要營造成親水休憩廊道，但日新橋上游福大路旁的旱溪排水卻尚未有治理規畫，成為都會發展之死角，民眾希望能盡快進行整治作業。

張芬郁勘察發現，旱溪排水左側雜草叢生，既設的8米河堤道路又遠高於旁邊民居地近二、三米，讓左側地區的民居地有如低漥的窟地。

另外，植草皮的河道地旁邊有亂倒垃圾及營建廢土，數量已從河道地堆積至與路面同高，任由垃圾仍存留在原地。

建設局人員說，該區域為國有財產署管轄，為確保環境整潔，已向國有財產署申請代管並辦理綠美化，工程在9月進場施作，預計11月中下旬完工，屆時將大幅改善當地環境。至於垃圾廢棄物，因部分土地屬河川計畫治理線內，國有財產署已向占用人提起告訴，目前偵辦中;基於保全證據無法先行清除，將協助國財署先以防塵網覆蓋，待訴訟程序完成後，協助進行環境改善。