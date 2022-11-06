自閉兒從全班倒數到中山大學高材生 王惠美表揚讚許

彰化縣政府今天舉辦「彰化縣國際身心障礙者日」活動，表揚模範身心障礙者，彰化縣長王惠美說，彰化縣運用復康巴士、公益彩券盈餘等照顧身心障礙者，連續4年獲中央評鑑特優，拿到中央2.4億元獎金再投入做為社福費用，希望能打造彰化成為友善身障者的宜居縣市。

「平等無礙 轉動愛彰化縣國際身心障礙者日」活動今天在社頭果菜市場舉行，王惠美表揚模範身心障礙者及模範身心障礙家庭照顧者共23人、績優身障服務單位25個單位，她也感謝社團法人彰化縣存德慈善會與昭輝實業公司共同捐贈1輛復康巴士回饋鄉里。

王惠美說，為了幫助身心障礙者克服交通問題，也媒合民間力量，目前全縣共有75台小復康及2台大復康巴士提供給身心障礙者使用，也採用電話、LINE及線上網路預約等多元預約訂車方式，讓大家使用更便利。

今天表揚的模範身心障礙者12位，包括曾燕順、蔡憶婷、謝欣杰、陳亮臻、張晶惠、楊錫洲、張永銘、黃建豪、張曹瑞敏、白喬聖、李叡靉、王丁慶。模範身心障礙家庭照顧者11位為林家君、王慈萍、王娟娟、黃振鴻、鄭麗珠、劉玉卿、劉琇慧、陳素敏、郭玉端、謝明珠、黃闕秋梅。

模範身心障礙者蔡憶婷為腦性麻痺及肢體障礙身障者，靠著自己努力不懈的毅力與訓練，參與運動賽事獲獎無數，更成為2022地板滾球國家代表隊選手，今年11月也以國手身分參加巴林地板滾球世界盃比賽。

模範身心障礙家庭照顧者鄭麗珠、與兒子模範身障者黃建豪母子同時獲獎，黃建豪有中度自閉症合併智能障礙及過動症，鄭麗珠堅信「要救孩子只有媽媽自己學、自己教，孩子才有翻轉機會」的信念，開始到彰師大特教所旁聽，透過陪讀跟克服學習障礙，讓原本國小成績倒數的兒子到國中突飛猛進到班排前幾名，更成為彰化高中第一位自閉症學生，考取國立中山大學並順利求職就業，翻轉人生。