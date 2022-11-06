快訊

爆出高虹安公費助理爭議遭質疑 林耕仁發六項聲明

唐寶寶被報警自責「我不好」 1.1顆星負評的炸物店從谷歌地圖消失

BA.5次世代疫苗本周到貨 莊人祥：選前可開打

日月潭電撈1.1萬尾魚虎還不夠 民力超狂組隊除虎

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭今年「魚虎球」電撈量銳減，僅捕獲逾1.1萬尾，農業處研判，有民眾祭出獎勵，號召釣友加入除虎行列。圖／資料照，日月潭一等高提供
日月潭今年「魚虎球」電撈量銳減，僅捕獲逾1.1萬尾，農業處研判，有民眾祭出獎勵，號召釣友加入除虎行列。圖／資料照，日月潭一等高提供

魚虎肆虐日月潭南投縣政府近年積極電撈防治，但今年「魚虎球」電撈量銳減，從去年的3.4萬尾，大幅衰退僅捕獲逾1.1萬尾，農業處研判，應與氣候及水溫有關；但進入秋冬，魚虎活躍度下降恐更難捕撈，有釣友自發組隊加入除虎行列。

農業處指出，去年入夏電撈魚虎球在4個月內捕到3.4萬尾，但今年至今僅達1.1萬隻，較去年同期逾6成，初步研判，今年夏天較慢熱、水溫較低，導致魚球比去年晚現蹤，活躍度也不如往年，但也可能是近年防治見效，確切原因仍待觀察。

只不過，隨時序進入秋冬，日月潭水溫將持續下降，屬熱帶、亞熱帶魚種的魚虎，尤其由幼魚組成「魚虎球」活動力也將隨之減弱，而在魚虎活躍度不佳的狀況下，恐更難捕撈，有釣友自組社團號召釣友「除虎」，更祭出釣外來種的獎勵活動。

日月潭當地莊姓居民2年前就透過臉書成立「日月潭左打鬼右打虎特攻隊…有鯁」社團，號召愛釣魚的同好投入消滅日月潭內魚虎、紅魔鬼等外來種魚類的行列，近年更因魚虎問題被外界重視，越來越多人加入，至今已有逾3千名成員。

而在「日月潭左打鬼右打虎特攻隊…有鯁」社團內，眾釣友分享日月潭區外來種釣點及釣況，也分享魚虎等外來種料理方式，但有鑑於今年魚虎球電撈狀況不佳，且要鼓勵釣友消滅外來種，大方祭出獎勵，分享釣中外來種照片就送路亞擬餌。

該社團莊姓管理員表示，透過創團整合釣魚同好去除魚虎、紅魔鬼等外來種，並祭出獎勵，就盼一起為日月潭做點有意義的事，共同維護潭區生態平衡；縣府則表示，魚虎活動力雖減弱，但仍持續監測電撈魚球，入冬才會結束年度防治工作。

日月潭 南投

延伸閱讀

影／台版柬埔寨日月潭棄屍地尋獲遺體 搜救員第一視角曝

台灣好湯金泉獎 票選最佳溫泉區抽好禮

影／凌虐棄屍日月潭 警搜3天發現藏屍空行李箱 擴大搜索

詐騙集中營3死棄屍路徑曝光 凌晨再逮1嫌 上午日月潭尋屍

相關新聞

日月潭電撈1.1萬尾魚虎還不夠 民力超狂組隊除虎

魚虎肆虐日月潭，南投縣政府近年積極電撈防治，但今年「魚虎球」電撈量銳減，從去年的3.4萬尾，大幅衰退僅捕獲逾1.1萬尾，...

用60幀照片探索幸福台中 收錄遛小孩、戀人告白聖地

台中市遛小孩的好地方、毛小孩奔馳的專屬公園、可以慢行賞夜處、都市裡的森林、全家一起挑戰體能、戀人們告白聖地，全收錄在建設...

影／二水跑水馬拉松重新登場 女神同行再掀高潮

全國唯一「水陸合一」的彰化縣二水跑水馬拉松受疫情影響去年停辦，今天重新登場，雖解封後報名選手是疫情前一半，但仍有不少北部...

台中市府新建生態特色廁所 民眾爬大坑8號步道更舒適

台中大坑8號步道平緩好走，是許多民眾、親子假日輕鬆散步的好行程，為熱門登山步道之一，卻未設置廁所，需至山頂風動石休憩區才...

1111台中今共好市集做公益、台鐵推追分百年票卡

「1111生活共好行動」今起2天在台中秋紅谷舉辦共好市集，有「遇見真人圖書館」不老魔術、不老童玩，小小露營、「公益+1餐...

全國觀光工廠評選 彰化15家觀光工廠6家獲獎

全國165家觀光工廠，彰化就有15家，居全國第四，經濟部工業局昨在台北國際旅展中拒辦「觀光工廠產業發展推動計畫成果與頒獎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。