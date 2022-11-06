日月潭電撈1.1萬尾魚虎還不夠 民力超狂組隊除虎

魚虎肆虐日月潭，南投縣政府近年積極電撈防治，但今年「魚虎球」電撈量銳減，從去年的3.4萬尾，大幅衰退僅捕獲逾1.1萬尾，農業處研判，應與氣候及水溫有關；但進入秋冬，魚虎活躍度下降恐更難捕撈，有釣友自發組隊加入除虎行列。

農業處指出，去年入夏電撈魚虎球在4個月內捕到3.4萬尾，但今年至今僅達1.1萬隻，較去年同期逾6成，初步研判，今年夏天較慢熱、水溫較低，導致魚球比去年晚現蹤，活躍度也不如往年，但也可能是近年防治見效，確切原因仍待觀察。

只不過，隨時序進入秋冬，日月潭水溫將持續下降，屬熱帶、亞熱帶魚種的魚虎，尤其由幼魚組成「魚虎球」活動力也將隨之減弱，而在魚虎活躍度不佳的狀況下，恐更難捕撈，有釣友自組社團號召釣友「除虎」，更祭出釣外來種的獎勵活動。

日月潭當地莊姓居民2年前就透過臉書成立「日月潭左打鬼右打虎特攻隊…有鯁」社團，號召愛釣魚的同好投入消滅日月潭內魚虎、紅魔鬼等外來種魚類的行列，近年更因魚虎問題被外界重視，越來越多人加入，至今已有逾3千名成員。

而在「日月潭左打鬼右打虎特攻隊…有鯁」社團內，眾釣友分享日月潭區外來種釣點及釣況，也分享魚虎等外來種料理方式，但有鑑於今年魚虎球電撈狀況不佳，且要鼓勵釣友消滅外來種，大方祭出獎勵，分享釣中外來種照片就送路亞擬餌。

該社團莊姓管理員表示，透過創團整合釣魚同好去除魚虎、紅魔鬼等外來種，並祭出獎勵，就盼一起為日月潭做點有意義的事，共同維護潭區生態平衡；縣府則表示，魚虎活動力雖減弱，但仍持續監測電撈魚球，入冬才會結束年度防治工作。