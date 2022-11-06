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用60幀照片探索幸福台中 收錄遛小孩、戀人告白聖地

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
新啟用的太平馬卡龍公園，吸引親子同樂。圖／建設局提供
新啟用的太平馬卡龍公園，吸引親子同樂。圖／建設局提供

台中市遛小孩的好地方、毛小孩奔馳的專屬公園、可以慢行賞夜處、都市裡的森林、全家一起挑戰體能、戀人們告白聖地，全收錄在建設局最近出版的「入鏡美好台中：用60幀探索幸福城市」書中，讓市民更進一步了解台中的成長。

市長盧秀燕提到，根據各項民調統計，不論Yahoo網路票選、遠見雜誌青年宜居調查、最適合高齡者居住的城市調查中，台中市都是第一名；2016至2020年的全台民調「最想遷居的城市」台中市5連霸；今年扣除掉國際淨遷徙人口數，台中市人口整體增加率是六都第二。

建設局長陳大田指出，出版「入鏡美好台中：用60幀探索幸福城市」，一書有別以文字為主的出版品，以60幀台中市生活與建設影像，看到不一樣的台中。

民眾可在台中市各行政服務中心、區公所、戶政事務所、地政事務所等處取得。可上台中市政府建設局官網便民服務-電子書籍下載

陳大田指出，建設局以打造台中市為「花園城市」為願景，推動「台中美樂地計畫」，強調「共融公園」、「人本無障礙環境」及「陽光公廁」三大執行重點，不分性別、年齡層的市民都能就近享受自我的療癒空間。

台中市建設局發表新書「入鏡美好台中：用60幀探索幸福城市」。圖／建設局提供
台中市建設局發表新書「入鏡美好台中：用60幀探索幸福城市」。圖／建設局提供

台中市長 盧秀燕 2022大選

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