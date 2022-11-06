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影／二水跑水馬拉松重新登場 女神同行再掀高潮

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
全國唯一「水陸合一」的彰化縣二水跑水馬拉松今天登場，吸引全國各地選手呼朋引伴來體驗特殊的跑水馬拉松賽。圖／彰化縣府提供
全國唯一「水陸合一」的彰化縣二水跑水馬拉松今天登場，吸引全國各地選手呼朋引伴來體驗特殊的跑水馬拉松賽。圖／彰化縣府提供

全國唯一「水陸合一」的彰化縣二水跑水馬拉松受疫情影響去年停辦，今天重新登場，雖解封後報名選手是疫情前一半，但仍有不少北部和南部選手參加，就連在地的安德宮都扛著媽祖神轎與選手們一起路跑，「女神同行」再掀高潮。

二水跑水馬拉松今天在彰化縣副縣長林田富、二水鄉長蘇界欽、立委陳素月、彰化文化局長張雀芬等人參與下，為選手們鳴槍開跑，在地「不老啦啦隊們」也在一旁敲打鑼鼓，為選手加油打氣。

二水馬拉松總幹事鄭宗政表示，邁入第七年的二水跑水馬拉松賽程中含300公尺跑水道，特別的路跑體驗吸引海內外路跑愛好者參加，疫情前報名選手都有四、五千人，舉辦第三年就名列全國十大馬拉松賽事，不過今年仍受疫情影響報名人數約二千人，分為半馬組、健跑組、戀人組賽事，並結合前一天二水跑水節慶典活動，不少選手均安排二日遊。

還有選手是遠從台北下來參賽，直呼「從沒參加過跑水的馬拉松，太特別、太開心了」，沿途民眾送上加油「再一公里就到了哦」，選手們也帶著笑容說「謝謝」，還有補給站讓選手們吃水果、喝飲料，活動充滿暖流，選手們跑過一片片綠油油的農田，也體驗到農村的人情味。

林田富表示，二水跑水節儀式已有300年以上歷史，藉由活動紀念先人過去辛勤開墾八堡圳灌溉著彰化平原，才能有今日的五穀豐收，跑水馬拉松也結合跑水節活動，讓選手能體驗跑水樂趣，彰化縣政府舉辦馬拉松嘉年華，今年共有6場賽事，11月13日還有台灣米倉田中馬拉松、12月4日有二林伯立歐蕎麥公益路跑均結合田中馬選手之夜、二林蕎麥文化季，透過運動行銷城市與農村物產。

蘇界欽說，今年活動還規劃有「水圳尋寶趣」、「鐵馬追風尋寶趣」等活動、昨晚也在水心之初大草有跑水之夜晚會，二水鄉正盛產白柚、芭樂、胭脂茄、白玉苦瓜、濁水米，民眾參加賽事，也可順道選購在地農產品。

全國唯一「水陸合一」的彰化縣二水跑水馬拉松今天登場，吸引全國各地選手來體驗特殊的跑水馬拉松賽。記者林宛諭／攝影
全國唯一「水陸合一」的彰化縣二水跑水馬拉松今天登場，吸引全國各地選手來體驗特殊的跑水馬拉松賽。記者林宛諭／攝影
全國唯一「水陸合一」的彰化縣二水跑水馬拉松今天登場，吸引全國各地選手呼朋引伴來體驗特殊的跑水馬拉松賽。記者林宛諭／攝影
全國唯一「水陸合一」的彰化縣二水跑水馬拉松今天登場，吸引全國各地選手呼朋引伴來體驗特殊的跑水馬拉松賽。記者林宛諭／攝影
全國唯一「水陸合一」的彰化縣二水跑水馬拉松今天登場，就連在地的安德宮都扛著媽祖神轎與選手們一起路跑，「女神同行」再掀高潮。圖／彰化縣府提供
全國唯一「水陸合一」的彰化縣二水跑水馬拉松今天登場，就連在地的安德宮都扛著媽祖神轎與選手們一起路跑，「女神同行」再掀高潮。圖／彰化縣府提供
全國唯一「水陸合一」的彰化縣二水跑水馬拉松今天登場，就連在地的安德宮都扛著媽祖神轎與選手們一起路跑，「女神同行」再掀高潮。圖／鄭宗政提供
全國唯一「水陸合一」的彰化縣二水跑水馬拉松今天登場，就連在地的安德宮都扛著媽祖神轎與選手們一起路跑，「女神同行」再掀高潮。圖／鄭宗政提供
全國唯一「水陸合一」的彰化縣二水跑水馬拉松今天登場，吸引全國各地選手呼朋引伴來體驗特殊的跑水馬拉松賽。圖／彰化縣文化局提供
全國唯一「水陸合一」的彰化縣二水跑水馬拉松今天登場，吸引全國各地選手呼朋引伴來體驗特殊的跑水馬拉松賽。圖／彰化縣文化局提供

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