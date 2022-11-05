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1111台中今共好市集做公益、台鐵推追分百年票卡

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台鐵為慶祝台鐵追分車站建站百周年，11月11日在追分車站發行「追分100百戰百勝」紀念卡套。圖／台鐵提供
台鐵為慶祝台鐵追分車站建站百周年，11月11日在追分車站發行「追分100百戰百勝」紀念卡套。圖／台鐵提供

「1111生活共好行動」今起2天在台中秋紅谷舉辦共好市集，有「遇見真人圖書館」不老魔術、不老童玩，小小露營、「公益+1餐桌」等，並邀請26個在地的好識集攤商共襄盛舉，吸引民眾消費做公益；台鐵為慶祝台鐵追分車站建站百周年，及祝福考生考試成功，11月11日在追分車站發行「追分100百戰百勝」紀念卡套。

1111生活共好行動由創集團主辦，台中市經發局、心之谷永續教育園區、2022-2023年度國際扶輪3461地區、台中市金融主管經理人協會及TWMC台灣數學科學圈學生會協辦，今天下午3時在高中街舞表演下，為共好市集揭開序幕。

創集團共同創辦人朱企成說，很多人看到1111就想到購物節，生活共好行動是為友善照顧長者、支持偏鄉孩童教育、關懷台灣環境的未來共好而發起的一系列公益活動，民眾透過參與活動、消費就能做公益，除了手作文青甜點、文創職人、DIY手作、特色小農、餐車團隊匯集的共好市集外，還有募集用不到的好物義賣，以及下周的募款餐會，募集的款項將捐做公益。

朱企成說，今天現場還有百名原鄉學子透過小小露營，體驗布農族入山打獵儀式、認識陷阱等原鄉文化，「公益+1餐桌」的安排，聚集了近百名捐款者共邀集親友共聚用餐，分享「一起最對、等你+1」的精神。弘道老人福利基金會推出「遇見真人圖書」活動，邀請不老魔術師、不老童玩師教學變魔術、製作童玩，分享生命故事，更讓長輩提升自我價值與自信。

台鐵說明，台鐵售票系統所印名片式車票維持民國紀年，恰逢民國111年11月11日，具收藏價值，台鐵發行「追分100百戰百勝」紀念卡套，兌換方式為11月11日上午9時起，在追分站購買4張「追分─成功」名片式車票，即可現場兌換1份紀念票卡，離櫃後不提供事後補換，每人每次最多限兌換4份，限量2000份。另製作「追分100」活動紀念章，活動日起放置於追分站提供民眾蓋章留念。

台鐵為慶祝台鐵追分車站建站百周年，11月11日在追分車站發行「追分100百戰百勝」紀念卡套。圖／台鐵提供
台鐵為慶祝台鐵追分車站建站百周年，11月11日在追分車站發行「追分100百戰百勝」紀念卡套。圖／台鐵提供
「1111生活共好行動」共好市集今天在台中秋紅谷熱鬧登場，由高中街舞表演揭開序幕。。記者趙容萱／攝影
「1111生活共好行動」共好市集今天在台中秋紅谷熱鬧登場，由高中街舞表演揭開序幕。。記者趙容萱／攝影
「1111生活共好行動」共好市集今天在台中秋紅谷熱鬧登場。記者趙容萱／攝影
「1111生活共好行動」共好市集今天在台中秋紅谷熱鬧登場。記者趙容萱／攝影

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