全國觀光工廠評選 彰化15家觀光工廠6家獲獎
全國165家觀光工廠，彰化就有15家，居全國第四，經濟部工業局昨在台北國際旅展中拒辦「觀光工廠產業發展推動計畫成果與頒獎」，全國觀光工廠評選包括有6大獎項，彰化縣6家觀光工廠就榮獲4大項，包括台灣手套博物館、台灣穀堡稻米觀光工廠、台灣優格餅乾學院、卷木森活館、愛玩色創意館及緞帶王觀光工廠。
縣府經綠處表示，這次頒獎分六大獎項計有優良觀光工廠9 家，彰化縣1家獲獎為台灣穀堡稻米觀光工廠、節慶首選10家彰化2家獲獎，包括台灣手套博物館及台灣優格餅乾學院、職人手作10家彰化1家獲獎為卷木森活館，解說教育導覽9家，彰化4家獲獎，有台灣穀堡稻米觀光工廠、卷木森活館、愛玩色創意館及緞帶王觀光工廠。
觀光工廠計畫從2003年由經濟部工業局、經濟部中部辦公室推動已有19年，縣府近幾年輔導有潛力有特色的工廠轉型成為觀光工廠有成，目前彰化縣內觀光工廠經經濟部工業局評鑑通過共有15家。
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