快訊

深夜10時42分南部地牛翻身 嘉義最大震度4級

點評台北市長電視辯論 學者曝「棄保不會發生」理由是這樣

全國觀光工廠評選 彰化15家觀光工廠6家獲獎

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
經濟部工業局昨在台北國際旅展中舉辦「觀光工廠產業發展推動計畫成果與頒獎」，彰化縣6家觀光工廠就榮獲4大項獎。圖／彰化縣府提供
經濟部工業局昨在台北國際旅展中舉辦「觀光工廠產業發展推動計畫成果與頒獎」，彰化縣6家觀光工廠就榮獲4大項獎。圖／彰化縣府提供

全國165家觀光工廠，彰化就有15家，居全國第四，經濟部工業局昨在台北國際旅展中拒辦「觀光工廠產業發展推動計畫成果與頒獎」，全國觀光工廠評選包括有6大獎項，彰化縣6家觀光工廠就榮獲4大項，包括台灣手套博物館、台灣穀堡稻米觀光工廠、台灣優格餅乾學院、卷木森活館、愛玩色創意館及緞帶王觀光工廠。

縣府經綠處表示，這次頒獎分六大獎項計有優良觀光工廠9 家，彰化縣1家獲獎為台灣穀堡稻米觀光工廠、節慶首選10家彰化2家獲獎，包括台灣手套博物館及台灣優格餅乾學院、職人手作10家彰化1家獲獎為卷木森活館，解說教育導覽9家，彰化4家獲獎，有台灣穀堡稻米觀光工廠、卷木森活館、愛玩色創意館及緞帶王觀光工廠。

觀光工廠計畫從2003年由經濟部工業局、經濟部中部辦公室推動已有19年，縣府近幾年輔導有潛力有特色的工廠轉型成為觀光工廠有成，目前彰化縣內觀光工廠經經濟部工業局評鑑通過共有15家。

全國165家觀光工廠，彰化就有15家，居全國第四。圖／彰化縣府提供
全國165家觀光工廠，彰化就有15家，居全國第四。圖／彰化縣府提供
全國165家觀光工廠，彰化就有15家，居全國第四。圖／彰化縣府提供
全國165家觀光工廠，彰化就有15家，居全國第四。圖／彰化縣府提供

觀光工廠

延伸閱讀

彰化11名銀髮電玩手今尬電競 縣府宣布繼續開班

彰化伸港烏魚豐收 飼養成本上漲烏魚子也漲價

彰化長青卡折抵掛號費被批醫病雙輸 彰化縣府：會簡化流程

不能讓彰化人崩潰！「阿泉焢肉」恢復營業 縣長也排隊

相關新聞

慈愛教養院舊教室超過半世紀 募款蓋新樓還差8千萬

彰化慈愛教養院長期照顧身心障礙者，因舊館教室建築物至今已超過50多年，屋況斑駁老舊、地勢低窪易積水，每逢大雨便易積水，院...

影／清水馬拉松2千名跑者 前後任議長兄弟檔一起勇腳

台中「清水馬拉松嘉年華會」一度因疫情嚴重停辦，今年盛大登場，全國2400多位跑者踴躍報名。今晨6點，由台中市議長張清照等...

歷時8年完工就被921震垮 集集武昌宮登錄建築史蹟

南投縣集集鎮武昌宮民國80年擴建，歷時8年接近完工，卻遭逢921大地震，武昌宮倒塌，一樓被壓平，地震後廟方在一旁重建武昌...

烏日秘境「雪蓮步道」開放 打卡新亮點

隱藏版秘境令人驚艷。位於台中市烏日區的秘境「雪蓮步道」與知高圳步道相鄰，可俯瞰烏日與大肚市景，入秋滿滿的金色芒草，成為網...

台中最美里長選議員選前血拚促經濟 畫面好美

素有「最美里長」、「正妹里長」之稱的台中市西區公民里長林京玲，以無黨投入第10選區（中、西區）市議員選戰，選前衝刺，林京...

養鹿場排汙水？ 南投國姓鄉民抗議

南投縣國姓鄉福龜村民不滿台14線旁的養鹿場，疑似排放汙水到野溪，不僅臭氣沖天，還影響水質，昨上午拉白布條抗議。南投縣環保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。